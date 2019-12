Para algunos jugadores de la selección peruana, como Carlos Zambrano, este 2019 podría ser el año de la reconciliación, pues después de tres años el zaguero pudo volver a integrar las filas de la bicolor para afianzarse en la plaza que dejaron Rodríguez y Ramos.

Temas extradeportivos y la poca continuidad con su club separaron a Zambrano de la selección peruana, lo cual el actual jugador de Dinamo de Kiev reconoce, ya que considera que no estaba en condiciones para lucir la blanquirroja.

El ‘León’ reveló que el punto de quiebre para su regreso se dio en la visita de Ricardo Gareca a uno de los partidos de su entonces equipo, Basilea de Suiza, luego del cual tuvieron una seria conversación.

“El profesor Gareca me dijo muy claro ‘tú no estás en la selección por ti mismo, no por mí. Te necesito acá, en forma y demostrar que tienes ganas de estar aquí’. Él me tenía en cuenta siempre”, manifestó el defensa nacional al programa Al Ángulo.

Asimismo, Zambrano confesó que no se encontraba apto física ni mentalmente para alinear en el once de la selección peruana. “En el momento que dejé de estar en la selección, yo no tenía ganas de estar porque sabía que no podía dar mi 100%”, dijo.

Sin embargo, con 30 años, el presente del exjugador de Frankfurt es distinto, ya que incluso ha logrado cuajar sus emociones. “No todos tienen mi temperamento, a veces me juega a favor o en contra. No creo que cambie, con los años de experiencia lo supe controlar”, sentenció.

Carlos Zambrano evalúa su futuro

Por lo pronto, la principal preocupación del peruano es encontrar un club en el pueda tener rodaje para lograr su mejor versión y poder representar a la selección en las Eliminatorias y la Copa América 2020.

No obstante, también se dio tiempo para hablar sobre uno de sus mayores anhelos: ser campeón con el equipo del cual es hincha. “Cuando regrese a Perú quiero jugar en Alianza sí o sí y campeonar ahí", reveló durante la conversación.