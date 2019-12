Julio César Chávez Jr. vs Daniel Jacobs [EN VIVO]: cómo y dónde ver la pelea de box

Julio César Chávez Jr. vs Daniel Jacobs EN VIVO HOY viernes 20 de diciembre desde las instalaciones del Talking Stick Resort Arena de Phoenix, Arizona. La transmisión va ONLINE GRATIS EN DIRECTO a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de ESPN 2 e incidencias con fotos y videos en Larepublica.pe.

En un principio el combate estaba programado para que sea de 168 libras, pero este jueves al realizarse el pesaje oficial el mexicano registró 172.7 libras, más de lo estipulado. Por dicha razón, ambos llegaron a un acuerdo y modificaron la pelea a 173 libras. Chávez Jr. perderá un millón de dólares de su bolsa.

El luchador nacido en Culiacán, Sinaloa tiene 33 años y ha sido campeón de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el 2011. En agosto pasado se midió con el colombiano Evert Bravo en Jalisco y lo noqueó en apenas un round. Esta fue, su última pelea en dos años y medio.

Su última derrota fue ante Saúl 'Canelo' Álvarez en mayo del 2017 en Las Vegas. En total tiene 56 peleas: ha ganado en 51 oportunidades -33 por nocaut-, ha perdido en tres ocasiones y presenta solo un empate.

Hay que recordar que el hijo de la leyenda JC Chávez fue suspendido temporalmente por negarse a realizarse una prueba antidopaje en octubre pasado; por lo que la Comisión de Nevada extendió su sanción hasta el 20 de noviembre. Posteriormente volvió a extenderse esta suspensión, pero la lucha siempre siguió en pie.

Daniel Jacobs, por su parte, perdió el campeonato de peso medio de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) frente a 'Canelo' Álvarez, su último enfrentamiento. El americano presenta 38 combates en toda su vida y obtuvo la victoria en 35 veces -29 por KO- y cayó en 3 veces -1 por nocaut-.

Pesaje en Phoenix:

- Julio César Chávez Jr 173 libras.

- Daniel Jacobs 167.9 libras.

Mañana viernes boxearán a 12 rounds, en directo por #ESPNKnockOut en ESPN2 para toda Latinoamrérica

[23:00🇦🇷/23:00🇨🇱/21:00🇨🇴/20:00🇲🇽]



#JacobsChavezJr pic.twitter.com/JD1v78o0UC — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) December 19, 2019

“No es una sorpresa, sabíamos que algo iba a pasar, no sabíamos qué iba a pasar, pero era previsible por sus antecedentes. Ahora toca enfocarme en la pelea, es un chico grande, pero puedo boxear, y las 168 libras es el peso perfecto para hacerlo. No sabemos qué va a pasar después, tengo que pasar a este chico y ojalá podamos movernos para mejores cosas. No pretendo retirarlo, le deseo lo mejor”, declaró Jacobs a ESPN.

¿Cuándo pelea Julio César Chávez Jr. vs. Daniel Jacobs EN VIVO?

La pelea entre Julio César Chávez Jr. vs. Daniel Jacobs se realizará este martes 20 de diciembre en el Talking Stick Resort Arena de Phoenix, estado Arizona, ubicado en Estados Unidos.

¿A qué hora ver la pelea de Chávez Jr. vs. Daniel Jacobs EN VIVO?

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m. (Al día siguiente)

¿En qué canal transmiten la pelea de Chávez Jr. vs. Daniel Jacobs EN VIVO?

ESPN 2 EN PERÚ

DirecTV Sports► 625 (SD) y 1623 (HD)

Movistar TV► 506 (SD) y 741 (HD)

Claro TV ► 65 (SD) y 523 (HD)

TV Azteca EN VIVO: Chávez Jr. vs. Daniel Jacobs ONLINE

SKY ► 107 SD / 1107 HD

Izzi ► 7 SD / 707 HD

Megacable ► 6

Dish ► 101

Total Play ► 7

Televisa Deportes EN VIVO: Chávez Jr. vs. Daniel Jacobs ONLINE

SKY ► 102 SD / 1102 HD

Izzi ► 102 SD / 702 HD

Megacable ► 2

Dish ► 102

Total Play ► 102

ESPN 2 EN VIVO: Chávez Jr. vs. Daniel Jacobs ONLINE

SKY ► 548 SD / 1548 HD

Izzi ► 508 SD / 895 HD

Megacable ► 41

Dish ► 338

Total Play ► 558

¿Cómo ver la pelea completa de Julio César Chávez Jr. vs. Daniel Jacobs EN VIVO?

Si quieres VER la transmisión por Internet del Julio César Chávez Jr. vs. Daniel Jacobs EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del combate. Además, puedes ver el resumen al finalizar la lucha.