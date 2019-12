Debutó profesionalmente en 2009 cuando militaba en las filas del Club Bella Vista de Uruguay. Ahora, 10 años después de comenzar su travesía en el ‘deporte rey’, Pablo Ceppelini llega a Cruz Azul de México para disputar la Liga MX tras su paso por Atlético Nacional de Medellín.

El jueves 19 de diciembre, el conjunto mexicano difundió la noticia en sus redes sociales y le dio la bienvenida al futbolista nacido en Uruguay. De esta manera, Ceppelini se suma a Sebastián Jurado como nuevos miembros de ‘La Máquina’ para disputar el Clausura 2020.

El volante ofensivo viene de firmar su mejor temporada en el fútbol profesional. Durante el 2019, incluyendo todas las competiciones que disputó con el equipo colombiano, el exjugador de Danubio de Uruguay marcó 10 goles y 10 asistencias en un total de 51 partidos: 42 en la Liga Águila, 4 en la Conmebol Libertadores, 2 en la Conmebol Sudamericana y 3 en la Copa Águila.

En la mañana del viernes 20 de diciembre, se emitió un comunicado en el que el club se despedía del jugador y le agradecía por defender la camiseta Verdolaga.

“Atlético Nacional le agradece a Pablo su entrega, talento y pasión defendiendo los colores del equipo más grande del país y le desea muchos éxitos en su nuevo camino, que de seguro estará plagado de éxitos profesionales”, se puede leer en el mensaje.

Un día antes que Atlético Nacional de Medellín le diera la despedida, Pablo Ceppelini se despidió de los hinchas y el club a través de sus redes sociales. El jugador uruguayo publicó una foto con un sentido mensaje final para la afición colombiana.

“Hoy me toca partir, pero quiero que sepan que gracias a ustedes me voy sintiéndome ‘Paisa’, y donde quiera que vaya siempre los recordaré. Eternamente agradecido de haber sido parte del club más grande de Colombia y uno de los grandes de América. Mi deseo es que no sea un adiós, sino un hasta luego”, escribió el nuevo jugador de Cruz Azul.

Cabe resaltar que ‘La Máquina’ no gana el título de la Liga MX desde 1997. El nuevo refuerzo de Cruz Azul, Pablo Ceppelini, es consciente que el equipo necesita obtener un logro deportivo importante para el disfrute del hincha ‘azul’. Por ello, el exjugador de Cagliari de Italia envío un mensaje a toda la afición en el que confirma los objetivos del club para la siguiente temporada.