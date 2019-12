El mensaje del “10”. Diego Armando Maradona recomendó a los jóvenes que se encuentran sumergidos en el mundo de las drogas a que se alejen de ese camino, ya que no los llevará a nada bueno. Reflexión del ‘Pelusa’ fue durante una entrevista a un medio de Argentina.

Nadie puede negar el gran talento de Diego Armando Maradona dentro de las canchas de fútbol; pero, fuera de ellas, el exfutbolista de la selección Argentina se vio envuelto en una serie de polémicas que se animó a confirmar algunas y desmentir otras durante una entrevista a un medio local.

“A los chicos les digo ¡no a la droga! no son ustedes, no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia; eso lo aprendí de mis viejos, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido”, fue la confesión de Maradona a Líbero de Argentina.

El ídolo de Boca Juniors y la Selección Argentina también se animó a contar cómo se sentía a la hora de probar las sustancias ilícitas y sobre los amigos que la consumían junto con él, pero que al final terminaron dándole la espalda.

“En mi casa me educaron con amor y cuando tomaba ‘falopa’ no tenía nada era un zombie, por eso no la prueben”, agregó ‘El Diego‘.