Alexandra Hörler y las veces que encaró a quienes le lanzaron comentarios machistas [VIDEOS]

El último jueves 19 de diciembre, Alexandra Hörler y Gonzalo Núñez se vieron envueltos en una polémica cuando este último se refirió al cuerpo de la periodista después de que ella emitiera una opinión profesional sobre una jugada realizada por Cristiano Ronaldo.

No es la primera vez que Gonzalo Núñez minimiza a Alexandra Hörler con comentarios machistas. Por ser mujer, la periodista ha tenido que enfrentar varios incidentes en donde ha sido cuestionada por atreverse a ser una mujer en el masculino mundo del periodismo deportivo en la televisión peruana.

El periodismo deportivo peruano es un sector colmado de hombres, y son muy pocas las mujeres que pueden desarrollarse en este ambiente sin ser constantemente cosificadas e ignoradas en cuanto a sus opiniones deportivas.

Una de las periodistas que ha ganado cada vez más popularidad es Alexandra Hörler, conductora del programa radial Exitosa Deportes, que lidera junto a Gonzalo Núñez, Óscar Paz y Raúl Jaimes.

Alexandra Hörler y Gonzalo Núñez. Créditos: Exitosa.

A pesar de los intentos por minimizarla, Alexandra Hörler ha sabido contestar a cada una de las situaciones violentas a las que ha sido expuesta en radio y televisión. Aquí un repaso de estos momentos.

Alexandra Hörler y el Perú vs Nueva Zelanda

En noviembre de 2017, cuando los peruanos celebraban la clasificación de la selección peruana al Mundial de Rusia 2018, Alexandra Hörler hizo un enlace en vivo con el programa ‘Fútbol Total’ de Direct TV.

Durante la transmisión, el periodista Camilo Castellano ignoraba los comentarios deportivos de Alexandra y solo respondía: “Yo voy (al Mundial) con usted Alexandra”, “Que hermosa voz”, “Espectacular Alexandra”, “Increíble”. A pesar de esto, Hörler continuó con su labor y prosiguió hablando del partido.

Alexandra Hörler y su ingreso a Exitosa Deportes

''Como nunca jugaste al fútbol, no sabes lo que es jugar bien'', le dijo Gonzalo Núñez a Alexandra Hörler a los pocos días de ingresar a programa radial. Este tipo de comentarios machistas son comunes cuando se intenta desacreditar a las mujeres por sus conocimientos en el deporte.

''Yo no soy profesional de fútbol, pero sí sé jugar. Pero tampoco me puedes desacreditar por no haber jugado fútbol. Yo no veo acá que alguno de sea futbolista profesional”, enfatizó la periodista.

Alexandra Hörler y Gonzalo Núñez - Parte II

El último jueves 19 de diciembre, Gonzalo Núñez volvió a faltar el respeto a Alexandra Hörler durante la emisión en vivo del programa Exitosa Deportes y mientras comentaban acerca del estado físico de Cristiano Ronaldo en una jugada destacada, ante la risa cómplice de sus compañeros Óscar Paz y Raúl Jaimes.

“No te piques... si tú quieres unos gluteazos... El músculo lo tienes bien desarrollado", dijo Núñez. Alexandra Hörler no se quedó callada y respondió exigiéndole respeto: Es una grosería, es de mal gusto, pero me estás faltando el respeto ¿A quién le importa eso? Si están acostumbrados en la calle a decir eso a las mujeres, es problema de ustedes. Pero acá en el programa se me respeta'', señaló.

La periodista Alexandra Hörler se pronunció a través de su cuenta de Twitter acerca de altercado y calificó los comentarios de Núñez como machistas y sexistas.

Cómo no me voy a enojar! Por supuesto que lo hice, xq eso no es ninguna broma. Es un comentario machista y sexista y eso es intolerable. Las mujeres no tenemos que aguantar en ningún ámbito de la vida esas faltas de respeto. Por eso exigí disculpas para mí y el público https://t.co/l3s37vybF9 — Alexandra Hörler (@alexandrahorler) December 20, 2019

Cabe resaltar que este no es el primer episodio de violencia verbal contra las mujeres que ocurre en el estudio de Exitosa Deportes. Como se sabe, en marzo de 2016 la radio despidió al periodista Silvio Medina tras emitir el siguiente comentario sobre las mujeres árbitro: “no tengo nada contra las mujeres, pero las mujeres a vender zapallos…tamales [...] a vender fruta, pero en el fútbol no se metan''.

Esta medida fue respaldada por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que a través de un comunicado señaló que ''las palabras del conductor demuestran hasta qué punto persisten prejuicios discriminatorios en contra de las mujeres que incursionan en espacios y actividades predominantemente masculinas como el fútbol.''

Gonzalo Núñez

Gonzalo Núñez también ha tenido frases racistas contra la activista Sofía Carillo. ''[...] Me lo encontré en el ascensor de la radio donde trabaja. Y cuando me vio inmediatamente me dijo: Soy racista y qué. Yo quiero ver negros en la selección. Y no voy a decirles afroperuanos porque tú quieres'', dijo en una entrevista para La República.

En redes sociales, los comentarios machistas y sexistas del periodista deportivo han causado indignación, especialmente para los colectivos feministas. ''¿Por qué no se toman en cuenta las opiniones de Alexandra Hörler en el programa si evidentemente tiene el mismo conocimiento sobre fútbol que sus compañeros?, señaló en Twitter el colectivo Proyecto Varela.

¿Por qué no se toman en cuenta las opiniones de Alexandra en el programa si evidentemente tiene el mismo conocimiento sobre fútbol que sus compañeros? Aunque la sola pregunta nos parece ridícula la respuesta la sabemos todas: porque Alexandra es mujer y es mucho más fácil hacer — Proyecto Varela (@ProyectoVarela_) December 20, 2019

''Aunque la sola pregunta nos parece ridícula la respuesta la sabemos todas: porque Alexandra es mujer y es mucho más fácil hacer un chiste en cada bloque para descalificarla (a ella y a sus opiniones) que tomarla en cuenta. Las bromas sexistas sobre el cuerpo de las mujeres siempre están a la orden del día. ¿Por qué la maquinaria del fútbol peruano lo permite con tanta normalidad?'', señalaron.