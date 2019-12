Bolívar vs. The Strongest EN VIVO | Ver Bolívar vs. The Strongest por Internet Gratis | TRANSMISIÓN TV ONLINE | HOY se enfrentan (EN DIRECTO vía Tigo Sports) por la jornada 23 del Torneo Clausura 2019 de la Liga Boliviana.

Este clásico del fútbol boliviano se desarrollará en el estadio Hernando Siles de la ciudad de La Paz y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

Horario para ver clásico boliviano Bolívar vs. The Strongest

La transmisión del Bolívar vs. The Strongest EN VIVO, poderosos clubes de Sudamérica que se verán las caras por cuarta vez en el año en la Liga Boliviana, está pactado para las 8:30 p. m. (hora de Bolivia). Aquí te dejamos los horarios para que no te pierdas esta gran rivalidad:

México - 6:30 p. m.

Perú - 7:30 p. m.

Colombia - 7:30 p. m.

Ecuador - 7:30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Florida, Washington) - 7:30 p. m.

Venezuela - 8:30 p. m.

Paraguay - 9:30 p. m.

Argentina - 9:30 p. m.

Uruguay - 9:30 p. m.

Chile - 9:30 p. m.

Bolívar vs. The Strongest: historial de partidos del clásico boliviano

Revisa la lista de los resultados de los últimos Bolívar vs. The Strongest en la Primera División de Bolivia, para que analices quien podría resultar el ganador de hoy.

¿En qué canal ver EN VIVO Bolívar vs. The Strongest por Liga Boliviana 2019?

Para seguir los mejores momentos del Bolívar vs. The Strongest EN VIVO por la Liga Boliviana 2019, podrás sintonizarlo por el siguiente canal de transmisión si estás en Bolivia: Tigo Sports EN VIVO.

Perú: Tigo Play

Argentina: Tigo Play

Brasil: Tigo Play

Chile: Tigo Play

Colombia: Tigo Play

Ecuador: Tigo Play

Estados Unidos: Tigo Play

Paraguay: Tigo Play

Uruguay: Tigo Play

Venezuela: Tigo Play

Pronóstico y/o apuestas del Bolívar vs. The Strongest

Te Apuesto: The Strongest (1.98), empate (3.50), Bolívar (2.80)

Inkabet: The Strongest (2.10), empate (3.60), Bolívar (2.90)

Betsson: The Strongest (2.09), empate (3.50), Bolívar (2.85)

Bet365: The Strongest (2.10), empate (3.60), Bolívar (2.90)

Alineaciones probables del Bolívar vs. The Strongest por la Liga Boliviana 2019

The Strongest: Daniel Vaca; Marvin Bejarano, Gabriel Valverde, Luis Martelli, Saúl Torres; Wálter Veizaga, Diego Wayar, Raúl Castro, Raúl Vaca; Jair Reinoso y Harold Figueroa.

Club Bolívar: Moreira; Diego Bejarano, Cristhian Machado, Luis Gutiérrez, Jorge Flores; Jusino, Erwin Saavedra, Juanmi Callejón; Erick Cano, Juan Carlos Arce y Vladimir Castellón.