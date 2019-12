Bernio Jordan Enzo Verhagen, un joven holandés, logró estafar a cientos de clubes de fútbol con el cuento de que era futbolista profesional y era contratado por su talento profesional. Este peculiar caso resulta muy llamativo, puesto que la tecnología ha hecho posible que la información este al acceso de todos.

El acusado es de Surinam, donde salieron varias estrellas deportivas como Edgar Davids, Clarence Seedorf o Jimmy Floyd Hasselbaink. Su historia de estafa inició cuando fue contratado por el club denominado FC Dinamo-Auto. Con solo 25 años, empezó su falsa trayectoria de futbolista.

Según el portal Vice, solo se conocía que su posición era de extremo derecho y que se había desenvuelto en divisiones juveniles en el equipo del Willen II. No obstante, su paso en el club Dinamo fue corto y nunca hizo su debut en el primer equipo.

¿Su carrera acabó allí? No. El 26 de julio, Bernio Verhagen se unió a un nuevo club: Cape Town City FC. La situación se tornó extraña, ya que nunca debutó y abandonó la ciudad en menos de un mes por rescindir contrato. En agosto, nuevamente volvió a las andanzas.

Bernio Verhagen

Con un nuevo equipo en la primera división de Chile: Audax Italiano. El joven holándes se instaló en una casa grande en Puente Alto y percibía un sueldo alto que superaba a otros jugadores del plantel. Otra vez, abandonó el lugar y acusó al equipo de racismo.

“Me decían mono, negro, no me llamaban por mi nombre. También me decían puta. Al principio fue en tono de broma, pero yo les dije que me molestaba. Y no quisieron parar. Todo el día me llamaban negro”, mencionó para el diario La Tercera.

Sin embargo, el equipo se pronunciaría a través de su cuenta de Twitter, desmintiendo todo lo declarado por el exjugador del Audax.

Por otro lado, también se le acusó de secuestro a una chilena de 21 años, Nayaret Muci. Según fuentes de La Tercera, Bernio Verhagen conoció a la joven y le propusó irse a Holanda por un nuevo contrato del ‘jugador’. Más adelante, ella denunciaría que “él no la dejaba volver a su país”.

A su regreso a Europa empezó a utilizar la misma estrategia y enumeraba los clubes, donde supuestamente laboró. En el último club Viborg FF se reveló que el club pensó contratar a Bernio Verhagen a través de Stellar Group.

Stellar Group es una agencia, donde están las más grandes estrellas de fútbol como Gareth Bale (Real Madrid), Maxi Gómez (Valencia) y otros. Esta transferencia se habría dado con correos falsos y documentos sin evidencia.

Según información de Vice, el club mencionó que se comunicaban con el CEO de Stellar Group. Gracias a esta denuncia, la policia danesa colaboró en la captura del ‘futbolista’.

Lo último que se supo es que iba a estar en prisión preventiva hasta el 20 de enero, pero se fugó cuando iba a declarar sobre el secuestro a su novia chilena. No obstante, como desenlace de la historia, fue detenido en la ciudad de Holstebro y ahora está en prisión.