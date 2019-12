El racismo es uno de los grandes problemas que está inmerso en la sociedad y, en el fútbol, nunca ha sido la excepción. El tema cada vez va tomando fuerza en los diferentes campeonatos del mundo donde las hinchas apelan a los silbidos e insultos por el color de piel de algún futbolista.

Yaya Touré, exjugador del Barcelona y Manchester City, vivió algunos episodios difíciles cuando jugaba al fútbol. Es por ello que, ahora que se encuentra en el retiro, el marfileño de 36 años decidió contar una dramática historia en la que el protagonista es su hijo.

“Soy sensible al respecto, porque es algo que me duele todo el tiempo. Mi hijo quiere jugar al fútbol y quiere convertirse en futbolista, pero le dije: ‘No, no puedes hacer eso’. Tengo que aceptarlo y me negué a dejarlo jugar al fútbol. ¿Por qué? Por estas cosas", dijo Touré al diario francés L’Equipé.

Para Yaya Touré, el racismo no tendrá solución y uno de los países que está golpeado cada fecha es en el fútbol de Italia donde jugadores como Mario Balotelli, Romelu Lukaku, entre otros, vienen siendo víctimas de insultos.

"Va a seguir. Solo tienes que entenderlo. Hace tres meses estuve en una conferencia y había algunas personas de la federación en Italia que acaban de hablar de ello. Hablé con ellos y de qué hacer a veces con Lukaku o con algunos de los jugadores a los que no les gusta", expresó.

"Creo que se puede hacer mejor, pero tienes que enseñarles. Se trata solo de los seguidores. La gente les dice que tienen que ser educados, pero es diferente. No es integración; se trata de algo diferente”, agregó.