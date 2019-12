Luego de una temporada donde anotó ocho goles disputando 33 encuentros de la Liga 1 Movistar, Felipe Rodríguez le dirá adiós a Alianza Lima para seguir su carrera en la Primera División del fútbol de Israel.

Según informa el portal ONE del mencionado país del Medio Oriente, el Hapoel Tel Aviv está “en negociaciones avanzadas” con el volante uruguayo, quien de acuerdo al citado medio, “concluye contrato a fin de mes” con Alianza Lima y el club israelí no tendrá que pagar nada por su fichaje.

Medio de Israel confirma la salida de Felipe Rodríguez de Alianza Lima.

Felipe Rodríguez anticipó su salida de Alianza Lima

En la penúltima fecha del Torneo Clausura 2019 de la Liga 1, luego de que Alianza Lima derrotara a Sport Huancayo por 3-1, Felucho Rodríguez había confirmada que su permanencia en el conjunto blanquiazul era una incógnita.

“Podría haber sido mi último partido en Matute, la verdad no sé que va a pasar, pero con algo me tenía que ir. Me voy feliz”, manifestó el mediocampista de 29 años, quien tal parece no está en los planes de Pablo Bengoechea para la siguiente temporada.

Felipe Rodríguez, quien llegará al Hapoel Tel Aviv para sustituir a Francis Kiirma, disputó 38 partidos con camiseta de Alianza Lima, entre la Liga 1 Movistar y Copa Libertadores, y fue titular en 28 de ellos. Asimismo, realizó nuevo anotaciones.