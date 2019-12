El estadio Nacional será escenario del amistoso entre Perú vs. Ecuador sub- 23, en el que el equipo de Nolberto Solano afina puntería para el Preolómpico 2020. Sin embargo, el compromiso no solo servirá como preparación de la bicolor, pues la federación tomó una decisión que beneficiará a los más pequeños en la fecha especial de la Navidad.

Y es que, los asistentes al partido que asumirá la selección peruana juvenil no pagarán entrada como habitualmente se hace, pues se anunció que el costo será un regalo para los niños con bajos recursos.

Mediante un comunicado en las redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció que el ingreso costará un juguete para ser donado a los sectores que más necesitan.

De esta manera, el elenco liderado por Nolberto Solano medirá fuerzas ante el cuadro cafetero con la óptica de afianzar las lineas del equipo peruano para la competencia que se avecina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 .

“Estamos mentalizados en los amistosos y luego nos concentraremos en ir partido a partido. Será complicado, pero asumo este reto con mucha responsabilidad y el grupo me viene demostrando quiere conseguir cosas grandes”, expresó ‘Ñol'.