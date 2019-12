Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO paralizan HOY al mundo con el clásico español de La Liga Santander 2019/2020 desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 8:00 p.m. (hora de España). La transmisión estará a cargo de ESPN 2 para toda Latinoamérica y Movistar LaLiga TV para España.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

Barcelona llega al encuentro con la intención de mejorar sus números en el torneo después de empatar el último partido disputado frente a Real Sociedad. Desde el inicio de la temporada, los locales han vencido en 11 de los 16 encuentros jugados hasta la fecha, con 43 goles a favor y 20 en contra.

Respecto al equipo visitante, Real Madrid cosechó un empate a uno frente a Valencia, sumando un punto en el último partido disputado de la competición, así que intentará seguir añadiendo puntos a su casillero frente a Barcelona. Hasta la fecha, de los 16 partidos que ha disputado el equipo en LaLiga, ha vencido en 10 de ellos con un balance de 33 tantos marcados frente a 12 encajados.

Como local, Barcelona ha ganado siete veces en siete partidos jugados hasta ahora, por lo que se muestra como un equipo sólido en su estadio, logrando la mayor parte de los puntos disputados. A domicilio, Real Madrid tiene un balance de cuatro victorias, una derrota y tres empates en ocho partidos jugados, por lo que los jugadores de Barcelona deberán defender su portería para evitar sorpresas.

Los dos rivales ya se han enfrentado en otras ocasiones en el Camp Nou, obteniendo como resultado ocho derrotas y 11 empates a favor de Barcelona. A su vez, el equipo local acumula una racha de tres partidos seguidos sin perder en casa frente a Madrid. El último enfrentamiento en este torneo entre ambos equipos se jugó en marzo de 2019 y terminó con un marcador de 0-1 a favor de Barça.

En este momento los dos equipos están empatados a 35 puntos en la tabla de LaLiga, por lo que el próximo encuentro puede ser una buena oportunidad para deshacer el empate. El equipo local se sitúa en la primera posición, mientras que los visitantes ocupan la segunda plaza.

Redactor EFE.

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: horario para ver el clásico español

- Perú: 2:00 pm

- Ecuador: 2:00 pm

- Colombia: 2:00 p.m.

- Bolivia: 3:00 p.m.

- Venezuela: 3:00 p.m.

- Argentina: 4:00 p.m.

- Uruguay: 4:00 p.m.

- Chile: 4:00 p.m.

- Paraguay: 4:00 p.m.

- Brasil: 4:00 p.m

- España: 8:00 p.m.

- Italia: 8:00 p.m.

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: canales para ver el clásico español

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina

- Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: ESPN Brasil

- Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

- Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú: ESPN 2 EN VIVO, ESPN Play Sur

- España: MiTele Plus EN VIVO, Movistar+ LaLiga EN VIVO

- Reino Unido: Premier Player HD, Premier Sports 1, LaLigaTV

- Estados Unidos: beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

- Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO: Alineaciones confirmadas

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Kroos, Valverde, Isco; Bale y Benzema.

Entrenador: Zinedine Zidane

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, Rakitic, De Jong; Messi, Suárez y Griezmann.

Entrenador: Ernesto Valverde