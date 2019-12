Después de una semana donde se habló del VAR, de los árbitros, de repeticiones y pisotones, es momento de aplaudir a Binacional. El verdadero poderoso. Sin los millones de otros, sin ‘grandes’ nombres pero con la fortaleza de un equipo que ha pasado por episodios muy fuertes, el último recuperarse de la muerte de un compañero a solo días de jugar una final de campeonato, el equipo de Roberto Mosquera solo se merece halagos.

Algunos buscarán cuestionar un esquema que se volvió defensivo en Matute cuando la diferencia de goles jugaba a su favor pero en el fútbol la estrategia juega casi tanto como los futbolistas. Y la idea de Mosquera de arrancar la serie de local, ante un Alianza Lima cansado al disputar su tercer partido en solo una semana, vale un campeonato. Porque fuera de la expulsión polémica a Anthony Rosell, el VAR no anotó cuatro goles en Juliaca.

Lo hizo un Binacional que deja claro que en casa está la fórmula ganadora, aunque hacerse aliado de la altura no signifique automáticamente el éxito. Eso no es suficiente, sino se puede mirar la campaña de UTC que estuvo cerca de descender o el Real Garcilaso y Melgar que quedaron a mitad de tabla. Para ganar hay que jugar bien y ser efectivos. No hay que restar méritos.

Los números gritan su dominio. El equipo más goleador del año en la Liga 1 (78 tantos), que ganó el Apertura bajo el mando de Javier Arce, que se tiene que llevar parte del crédito, con un volante como Donald Millán que se reinventó tanto que acabó como el máximo artillero (23 tantos). Que tuvo en Aldair Rodríguez a un atacante potente, que compartió minutos con Collazos y Zeta. La revelación del joven Andy Polar o el segundo aire de Aubert y Tello. En la defensa Fajardo, Fernández o Pérez que con más de 30 años llegan al momento cumbre de su carrera y la experiencia de Sotillo (35) y Araujo (38) en el arco.

El campeón no es el que gasta más dinero, los títulos se ganan en la cancha. Allí fueron mejores que el resto, siendo el equipo que más puntos sumó –acaba segundo en el Acumulado por el título de Sporting Cristal en la reserva que le da dos puntos extra- y en silencio se fue haciendo favorito. Un equipo que ha dado pasos agigantados en poco tiempo. Con solo dos años en Primera División ya es campeón nacional. En el 2017 llega desde la Copa Perú, al año siguiente clasifica a la Copa Sudamericana y ahora se encarga de levantar el trofeo que todos sueñan.

Ahora el reto es hacer una buena Copa Libertadores, no ser un participante más –la última vez que un equipo peruano pasó de ronda fue Garcilaso en el 2013 que llegó hasta cuartos de final-, pensar en invertir en infraestructura y mejorar el plantel. Ser el verdadero ‘Poderoso del Sur’.