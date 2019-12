Alexi Gómez podría convertirse en uno de los fichajes bomba para el próximo año. El exjugador de Melgar interesa a Alianza Lima, que ya ha hecho los primeros movimientos para contar con sus servicios, según confirmó el gerente deportivo del cuadro blanquiazul, Víctor Hugo Marulanda.

En diálogo con el programa Fútbol como Cancha, de RPP, el directivo reveló que han podido hablar con el jugador, aunque todavía no se llega a un acuerdo claro. “Con Alexi Gómez hay unas conversaciones, pero nada cerrado”, declaró Marulanda.

No obstante, no toda la charla se basó en el posible fichaje de Gómez, pues también se aprovechó para aclarar la situación con otros jugadores que se vocean en tienda íntima: Carlos Ascues y Jean Deza. “Con Ascues, en algún momento, hace dos o tres meses, charlé para mirar alternativas y demás, pero no hay nada concreto con él. Con Deza no hay absolutamente nada”, reveló.

Con el primero, la complicación sería la competencia contra clubes de la MLS para contratarlo. En tanto que el segundo ya está prácticamente confirmado como nuevo jugador de Sporting Cristal. Caso contrario al de la ‘Hiena’ cuyo contrato con el ‘Dominó’ vence a fin de año y parece poco probable que continúe.

Alexi Gómez, de 26 años, ha jugado cuatro temporadas en Universitario de Deportes, clásico rival de los 'íntimos´. También ha tenido pasos fugaces en equipos de Chile, México y Argentina. Esta temporada disputó 18 partidos con Melgar, en los que no anotó gol alguno.