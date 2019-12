El delantero uruguayo Luis Urruti arribará el próximo 26 de diciembre a Lima para fichar por Universitario de Deportes. En una entrevista para RPP, el extremo ‘charrúa’ señaló que su llegada a Ate es pedido expreso del nuevo entrenador ‘merengue’ Gregorio Pérez.

"Me llamó Gregorio (Pérez), me quería para este nuevo desafío que tenía. Me dijo que si tenía ganas de ir y obvio le dije que sí. Por suerte que se pudo concretar”, manifestó Luis Urrutia para RPP.

El jugador oriental también opinó sobre qué piensa del club 'crema'. "De Universitario conozco por verlo por la televisión. Gonzalo Ramos, amigo mío, me dijo que iba a llegar a un equipazo de Perú", contó Urrutia.

En referencia a la posición en la que se desenvuelve mejor dentro del campo, el ex Peñarol afirmó: “Puedo jugar de extremo derecho e izquierdo”.

Universitario de Deportes: Donald Millán segunda incorporación

El volante colombiano de 33 años Donald Millán, quien marcó 23 goles en 33 partidos con Binacional, fichó por Universitario de Deportes por todo el 2020.

“El club Universitario de Deportes saluda la incorporación de Donald Millán a nuestro primer equipo. ¡Y dale U!”, informó el cuadro ‘merengue’ a través de su cuenta de Twitter.