Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO: a qué hora y cómo ver ONLINE GRATIS el clásico español de LaLiga

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 10 de la Liga Santander este miércoles 17 de diciembre, desde las 8:00 p.m. (hora de España) / 2:00 p.m. (Perú). La transmisión por TV estará a cargo de ESPN / Movistar LaLiga / Mitele Plus. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO ESPN: ¿Cómo llegan los azulgranas?

El elenco azulgrana llega al Barcelona vs. Real Madrid habiendo puesto fin a una racha de 4 victorias consecutivas en Liga Santander, el empate fuera de casa ante la Real Sociedad (2-2) frenó sus buenas actuaciones que estaba logrando en las últimas jornadas.

Antes de esa igualdad venía de vencer al Mallorca (5-2), Atlético Madrid (0-1), Leganés (1-2) y al Celta Vigo (4-1). Además, en Champions League logró vencer al Inter de Milan (2-1).

Como local el Barcelona se mantiene imbatido en LaLiga (7 victorias), resultados que lo convierten en la mejor escuadra localista de la competición, superando al Real Madrid (segundo lugar). Estos buenos resultados en el Camp Nou son los que le están permitiendo mantenerse como líder empatado el cuadro madrileño (2º) a la espera de lo que suceda en este clásico español que debía haberse disputado hace un par de meses.

Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO ESPN: ¿Cómo llegan los ‘merengues’?

La visita llega bien anímicamente, los dirigidos por Zidane han apilado una racha de 7 encuentros consecutivos sin perder en Liga Santander (5 victorias y 2 empates).

En su último partido logró salvar su imbatibilidad en el descuento ante el Valencia (1-1). También ha empatado ante Betis (0-0) pero le ha ganado al resto de rivales Espanyol (2-0), Alavés (2-1), Real Sociedad (3-1), Eibar (4-0) y Leganés (5-0).

Como visitante el Real Madrid suma 3 partidos seguidos sin perder (2 victorias y 1 empate), siendo su única derrota de la temporada la que sufrió ante el Mallorca (1-0) en el mes de octubre.

Barcelona vcs. Real Madrid por el clásico español en LaLiga

¿A qué hora se juega el Barcelona vs. Real Madrid?

- Barcelona vs. Real Madrid en Perú: 2:00 pm

- Barcelona vs. Real Madrid en Ecuador: 2:00 pm

- Barcelona vs. Real Madrid en Colombia: 2:00 p.m.

- Barcelona vs. Real Madrid en Argentina: 4:00 p.m.

- Barcelona vs. Real Madrid en Uruguay: 4:00 p.m.

- Barcelona vs. Real Madrid en Chile: 4:00 p.m.

- Barcelona vs. Real Madrid en Paraguay: 4:00 p.m.

- Barcelona vs. Real Madrid en Bolivia: 3:00 p.m.

- Barcelona vs. Real Madrid en Venezuela: 3:00 p.m.

- Barcelona vs. Real Madrid en Brasil: 4:00 p.m

- Barcelona vs. Real Madrid en España: 8:00 p.m.

- Barcelona vs. Real Madrid en Italia: 8:00 p.m.

Canal para VER EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid por el clásico español de LaLiga

Para poder seguir el partido EN VIVO Barcelona vs. Real Madrid y te encuentras dentro de territorio latinoamericano debes saber que el partido será televisado vía ESPN. Asimismo, en la siguiente lista conoce los canales encargados que te llevarán los 90’ de juego en otros países.

