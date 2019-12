En un sorteo rápido y con el goleador paraguayo Roque Santa Cruz sacando las bolas de los bombos, se conocieron los partidos de la jornada inaugural de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Qatar 2022: Colombia vs. Venezuela, Brasil vs. Bolivia, Paraguay vs. Perú y Argentina vs. Ecuador.

Tras conocerse el nuevo fixture de las Eliminatorias más difíciles del mundo, creativos usuarios de Facebook “inundaron” esta y otras redes sociales con divertidos memes, los cuales han tenido como protagonista a la selección peruana.

La paridad entre muchas selecciones para abrirse camino hacía el Mundial Qatar 2022 fue destacada por muchos de los reunidos en el sorteo, en el complejo de la Conmebol, en el Gran Asunción.

Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, aseguró que clave para clasificar a la Copa del Mundo estará en la regularidad de los equipos."El camino de la Eliminatoria es difícil y hay que tomarla en cuenta en todo, tanto el inicio, el medio, el final".

La Conmebol tiene asignados cuatro lugares en el Mundial de Qatar 2022 y el quinto clasificado disputará una repesca intercontinental, prevista para los primeros meses del mencionado año.

Fixture Eliminatorias rumbo a Qatar 2022

Las Eliminatorias sudamericanas ofrecerán partidos de ida y vuelta en 18 jornadas entre marzo de 2020 y noviembre de 2021. El Mundial de Qatar 2022 se disputará del 21 de noviembre al 18 de diciembre de 2022.