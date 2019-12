Hace algunos días, a su llegada a Catar, el entrenador del Liverpool dijo que no conocía nada sobre los ‘Rayados’ de Monterrey. Sin embargo, en la conferencia de prensa previa al partido, Klopp dejó entredicho que se habría informado más del rival de turno. Además, sorprendió a los periodistas al cuestionarse en qué parte de América se encuentra México.

“Por cierto, ¿México es Sudamérica, Centroamérica o el Sur de Norteamérica?”, tras la respuesta del hombre de prensa, el alemán agregó: “Entonces es Norteamérica, pero propiamente el sur, entonces la influencia del sur es bastante emocional en todas las cosas, que es como debería ser y son realmente interesantes”.

Por otra lado, el exentrenador del Borussia Dortmund afirmó saber un poco más del equipo mexicano, recomendó al país como un buen destino turístico y mencionó a la leyenda Hugo Sánchez. "México es un país fantástico y les aconsejo que vayan de vacaciones. Ellos son un buen equipo, entienden el fútbol. Han pasado por problemas, pero no han tenido derrotas con el nuevo técnico. Todos conocen a los jugadores mexicanos, por ejemplo... Hugo Sánchez”, manifestó.

Otro de los puntos por el que se le preguntó al teutón fue por el calendario del Mundial de Clubes impuesto por la FIFA. Fiel a su estilo, no se guardó nada y arremetió contra los organizadores. “Si me preguntas si es bueno jugar un Mundial en mitad de la temporada, diré que no. Quizá no le guste a la FIFA que diga esto. No sé si lo van a cambiar, igual hay que buscar otra fecha”, sentenció.

Por último, Jürgen Klopp hizo referencia a las aspiraciones que tiene el Liverpool en esta competición. “No hemos venido solo a participar. No hicimos más de 3.000 kilómetros para eso. Ganamos muchas competiciones antes y ahora es nuestro objetivo ahora. Estamos aquí para representar a nuestro continente”, finalizó.

Cabe recordar que el Liverpool hará su debut en las semifinales del torneo el miércoles 18 de diciembre frente a Monterrey de México. De conseguir la victoria, los ‘Reds’ definirían al campeón el sábado 21 de diciembre contra el ganador de la llave entre Flamengo de Brasil y Al-Hilal de Arabia Saudita.