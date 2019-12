Flamengo vs Al Hilal: André Carrillo es expulsado del partido tras brutal falta a De Arrascaeta [VIDEO]

Flamengo remontó y ganó 3-1 a Al Hilal un partido no apto para cardiacos disputado en Doha, Qatar. André Carrillo tuvo una buena actuación durante casi todo el encuentro, pero luego de que el cuadro brasileño anotase el tercer gol enloqueció y se mandó con una criminal falta sobre un jugador rival que desencadenó en su expulsión.

El atacante de la selección peruana fue clave en la llave anterior para que el club de Arabia Saudita y hoy hizo trizas el costado izquierdo del ‘Mengao’. Sin embargo, en el segundo tiempo los dirigidos por Jorge Jesus reaccionaron y con el ingreso de Diego mejoraron ampliamente y consiguieron el boleto a la final del Mundial de Clubes 2019.

La polémica jugada se dio en el minuto '83 luego de la tanto en propia puerta de defensor Ali Albulayhi. 'La Culebra' se encontraba por la banda derecha intentando pasar a los futbolistas del 'Fla', pero perdió la pelota pasando la media cancha ante una gran barrida de Giorgian De Arrascaeta.

El esféfico terminó en los pies de Willian Arão, que se la tocó en primera para Diego y este a la vez la tocó hacia el volante uruguayo. Carrillo continuó la ruta del balón para recuperarla y a la hora de disputar la dividida con el ex Cruzeiro, este realizó un regate que descolocó al peruano e hizo que lo pateen en su rodilla derecha.

PUEDES VER Flamengo terminó con el sueño del Al Hilal con dos goles en cuatro minutos [VIDEO]

El sin pensarlo dos veces de inmediato le sacó la cartulina roja ante la sorpresa del extremo de 28 años y del resto de sus compañeros. El ex Alianza Lima no podía creerlo y le reclamó airadamente al colegiado, que no titubeó y siguió firme en su decisión. El popular André se demoró algunos minutos en salir de la cancha tras hablar con algunos jugadores contrarios.