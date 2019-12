El director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata Diego Armando Maradona se sometió a un ping pong de preguntas y respuestas para el medio internacional TyC Sports y contó que un día se lo llevaron los ovnis.

“¿Si creo en los ovnis? Para qué vamos a inventar. Una vez, con unas copas de más, falté a casa tres dias. Llegué y dije me habían llevado los ovnis. ‘Me llevaron, no te puedo contar’, dije”, confesó el DT del ‘Lobo’.

Maradona, por otra parte, dejó un mensaje contra las drogas y dio detalles de quién lo sacó de los vicios en su etapa como futbolista.

“A los chicos les digo no a la droga, no. Ustedes no tienen participación con la sociedad, no tienen participación con la familia, eso lo aprendí de mi vieja, porque yo no soy maleducado, soy mal aprendido. Y yo cuando tomaba falopa (cocaína) no tenía nada, era un zombi. No la prueben”, manifestó el ‘Pelusa’.

El campeón del mundo con Argentina en 1986 reconoció que haber consumido drogas es una de las cosas de las que se arrepiente, porque se perdió el crecimiento de sus hijas.

"Que nadie se cuelgue la medalla de haber sacado a Maradona de las drogas. De las drogas me sacó Dalma”, reveló el eterno ’10′ albiceleste.