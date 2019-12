El calendario de los partidos del Clausura 2020 de la Liga Mexicana está listo. La novedad del fixture es la desaparición de Tiburones Rojos de Veracruz, equipo recientemente desafiliado por falta de liquidez. El certamen iniciará el viernes 10 de enero y concluirá el 31 de mayo con la partido de vuelta de la Gran Final.

Ahora con 18 equipos inscritos, la modificación implementada es la vuelta al formato de 17 jornadas sin descansos entre cada fecha. Otra de las novedad es la implementación de cuatro encuentros los jueves por la noche.

El Clausura 2020 de México tendrá un total de 167 partidos, entre los 153 de fase regular y los clásicos 14 enfrentamientos de las jornadas finales que los incluyen los enfrentamientos de cuartos de final, semifinales y final.

En la primera fecha, Xolos de Tijuana y Santos Laguna son los llamados a inaugurar el torneo en el Estadio Caliente. En tanto, América y Monterrey, quienes se enfrentarán por la final del Apertura 2019 el próximo 22 de diciembre, no tendrán actividad.

Los partidos finales del Torneo Clausura 2020 se disputarán a ida y vuelta el 28 de mayo y 31 de mayo. Meses antes, la final de la Copa MX tendrán lugar el miércoles 18 de marzo y el miércoles 8 de abril. Los choques de jueves por la noche serán los de Juárez vs Pumas, Atlas vs. Morealia, Tijuana vs. Juárez y Atlético de San Luis vs. Toluca.

Fecha y horarios de los partidos del Torneo Clausura 2020 de México

El Clásico Nacional de México se dará en la jornada 14 cuando las Chivas de Guadalajara reciban al América. Entre los duelos más importante del Clausura 2020 por cada jornada están los siguientes:

América vs Tigres - Jornada 2

Cruz Azul vs. Santos Laguna - Jornada 3

Chivas vs. Toluca - Jornada 3

Pumas vs. Monterrey - Jornada 3

Santos Laguna vs Pumas - Jornada 4

Cruz Azul vs. Pachuca - Jornada 5

Tigres vs. Chivas - Jornada 5

Chivas vs Cruz Azul - Jornada 6

Cruz Azul vs. Tigres - Jornada 7

Monterrey vs. América - Jornada 7

Atlas vs Chivas - Jornada 9

Pumas vs América - Jornada 9

América vs Cruz Azul - Jornada 10

Cruz Azul vs Pumas - Jornada 12

Tigres vs Monterrey - Jornada 14

Chivas vs América - Jornada 14

Pumas vs Chivas - Jornada 16

Torneo Clausura 2020 de México: Canales para ver los partidos

Los canales con derechos de transmisión en México donde podrás ver el Clausura 2020 son los siguientes:

Canal 5

Azteca 7

Azteca 7 Multimedios

Canal 9

Imagen Televisión

Las Estrellas

TUDN

Fox Sports 2

ESPN 2

Chivas TV

Claro Sports

Sky Sports

Fox Sports

TUDN Afizzionados