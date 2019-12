Neymar: “Siempre amaré a Messi”

Declaró su amor. Neymar Jr no pudo aguantar la admiración que siente por su amigo y ex compañero de equipo, Lionel Messi, y en la reciente entrevista al France Football no dejó pasar la oportunidad para gritarlo al mundo.

“Es un jugador increíble, el mejor que he visto jugar nunca. No es sorprendente que tenga 6 Balones de Oro, debería haber un Balón de Oro sólo para él. Siempre amaré a Messi”, expresó sobre el argentino.

Recordemos que tanto el brasileño como el argentino jugaron en el Barcelona FC. En el club culé empezó su amistad que poco a poco se fue trasladando fuera de las chanchas.

El astro brasileño también habló sobre su situación actual en el club parisino luego que su regreso a España sonó fuerte en el último mercado de pases de verano. El crack del PSG señaló que aún tiene contrato con el club de París y que solo está enfocado en los próximos torneos.

“Todavía tengo dos años de contrato, el equipo continúa progresando. Tenemos que mantenernos enfocados en esta temporada para hacer las cosas bien y ganar tantos títulos como sea posible. Esta temporada el objetivo es la Liga de Campeones. Y mi prioridad es el PSG.”, apuntó.

Actualmente Neymar Jr se encuentra recuperado de sus lesiones y es pieza clave en su equipo. El su último partido, el PSG ganó por goleada al Saint-Étienne y se acerca con paso firme al título de la Liga de Francia.