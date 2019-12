Repasa los memes más divertidos tras el sorteo de los octavos de la Champions League [FOTOS]

Este lunes se paralizó el mundo del fútbol por el sorteo para determinar las llaves de los octavos de final de la Champions League. Esta fase es la más esperada por los amantes del balompié, los clubes de mayor renombre en el mundo medirán fuerzas en duelos de ida y vuelta camino a la Orejona. Real Madrid, Barcelona, Manchester City y Juventus conocieron a sus rivales, esto fue motivo para que sean blanco de los hilarantes memes en Facebook.

Según los hinchas que se pronunciaron en las redes sociales, los cruces de alto voltaje Real Madrid vs. Manchester City, Atlético de Madrid vs. Liverpool, Chelsea vs. Bayern Múnich y el Nápoli vs. Barcelona.

Sobre el duelo que afrontarán los Cityzens, un meme tomó a Pep Guardiola como el centro de atención. El estratega español volverá a pisar el Santiago Bernabéu recinto donde tiempo atrás era el archirrival cuando dirigía al cuadro azulgrana.

Sorteo Champions League: así quedaron los cruces de los octavos de final

- Borussia Dortmund vs. PSG

- Real Madrid vs. Manchester City

- Atalante vs. Valencia

- Atlético de Madrid vs. Liverpool

- Chelsea vs. Bayern Múnich

- Lyon vs. Juventus

- Tottenham vs. Leipzig

- Nápoli vs. Barcelona