Liverpool llegó a Qatar para disputar las semifinales del Mundial de Clubes. A su llegada, el entrenador del equipo inglés, Jürgen Klopp, enfatizó en su desconocimiento total de los Rayados de Monterrey de México. Asimismo, dijo no saber mucho sobre el fútbol de ese país.

“Para ser honesto aún no sé nada de Monterrey, tengo 52 años y seguramente lo olvidaré hasta que juguemos contra ellos, así que lo necesito hacer así ; tenemos tiempo para prepararlo de buena manera y analizarlo con toda la información que tenemos; juntaremos todos esos datos y prepararemos el partido”, declaró.

La Liga MX tiene mucha difusión en Inglaterra y por ello es poco el conocimiento que hay sobre el fútbol de México. Este no es un problema ajeno para el entrenador de los ‘Reds’, pues comentó que el poco alcance de la liga mexicana hace complicado que pueda ver los partidos. Klopp no titubeó en el momento de elogiar la dureza del torneo mexicano.

“Honestamente no sé mucho sobre el fútbol mexicano, no hemos tenido la oportunidad de ver muchos partidos; no sé acerca de la liga (mexicana) como tal, estoy seguro que el fútbol mexicano tiene una liga fuerte, pero no es fácil de verla aquí para ser honesto; pero imagino mucho fútbol, pasión por este deporte”, agregó.

Cabe precisar que Raúl Jiménez, delantero mexicano, ha jugado en equipos como Atlético de Madrid, Benfica y, actualmente, tiene un gran desempeño en Wolverhampton de la Premier League. El ex entrenador de Borussia Dortmund se desveló en elogios hacia él.

“Hay un montón de jugadores provenientes de México, pero Raúl Jiménez es un impresionante embajador del fútbol mexicano, realmente es bueno” concluyó.

El próximo miércoles 18 de abril se juega el partido entre Liverpool y Monterrey válido por las semifinales del Mundial de Clubes. En la otra llave, recordar que se enfrentan el reciente campeón de la Copa Libertadores, Flamengo de Brasil, contra el Al-Hilal de Arabia Saudita.