Deportivo Binacional se consagró campeón de la Liga 1 2019 al superar a Alianza Lima por 4-3, desatando lamento tras lamento en la afición blanquiazul, así como celebraciones desmedidas en sectores que ni se acercan al hinchaje del Poderoso del Sur.

Uno de los protagonistas del subcampeonato de Alianza, es Joazhiño Arroe, quien no contuvo su molestia con el comentario del periodista Renato Cisneros y mediante las redes sociales hizo fuerte comentario. .

Cisneros, hincha confeso de Universitario de Deportes, usó su cuenta de Twitter para referirse al partido de Alianza y Binacional con una broma a productora e hincha del club de La Victoria, sin imaginar la pronta respuesta del futbolista.

“Cómo quedó el partido. No lo vi”, expresó el conductor en referencia al mal momento que pasó la mencionada aficionada tras no poder ingresar al partido de la final de la Liga 1 y quedarse en la puerta del Estadio Matute por superar la capacidad de asistentes.

Sin embargo, Joazhiño Arroe no pudo soportar el comentario e intervino a la publicación con inesperada respuesta y enfatizando en la poca participación de Universitario en las últimas ediciones finales del campeonato peruano.

“4 - 3 a favor de Binacional , tú y cuantos más no lo vieron? ¿O lo vieron por tv o lo escucharon por la radio? Ta xxxx no? Hace rato que no puedes ir a un estadio a ver una final”, expresó con contundencia el volante de Alianza Lima.