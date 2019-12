Deportivo Binacional se coronó como campeón de la Liga 1 2019, tras vencer en el resultado global a Alianza Lima. Gonzalo Godoy fue uno de los jugadores blanquiazules que declaró luego de la derrota de su equipo.

El defensa victoriano lamentó que no pudieran revertir los tres goles de diferencia que había conseguido el Binacional en Juliaca, pero aseguró que de haberse extendido el juego por cinco minutos más, hubieran conseguido ir al alargue.

“No pudimos dar vuelta al resultado, pero creo que si nos daban cinco minutos más podíamos, pero el fútbol es así. La diferencia fue en Juliaca donde se jugó un partido injusto", refirió el 17 de Alianza Lima.

Luego de felicitar a su hinchada por alentar durante todo el partido, el defensa uruguayo arremetió contra los encargados del sistema VAR por la jugada que precedió a la expulsión de Anthony Rosell en el partido de ida contra Deportivo Binacional.

Según dijo, el último sábado 14 de diciembre integrantes del departamento del VAR acudieron a la concentración de Alianza Lima y ahí fueron consultados por los jugadores sobre la cuestionada decisión.

“Ayer fueron a la concentración el VAR y no supieron explicar la jugada. Por eso hubo una mano media negra, me parece, porque nosotros le preguntamos y no supieron contestarnos”, declaró Gonzalo Godoy a la prensa.

Como se recuerda, Alianza Lima cayó por 4-1 ante Deportivo Binacional en el partido de ida. El cuadro blanquiazul iba ganado por 1-0 hasta que el lateral izquierdo, Anthony Rosell, fue expulsado por Michael Espinoza luego de haber visualizado la imagen en el VAR.