Deportivo Binacional perdió 2-0 frente a Alianza Lima pero le alcanzó para consagrarse campeón de la Liga 1 2019 en Matute. El cuadro de Roberto Mosquera sumó su primer título en su historia tras aprovechar mejor su condición de local al golear por 4-1 en la ida disputada en Juliaca.

Sin embargo, al término del encuentro, Adrián Balboa, delantero uruguayo de Alianza, lanzó duros comentarios contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y aseguró que ellos fueron los grandes campeones. “Si bien Binacional jugó muy bien, el trofeo no lo ganaron ellos sino lo ganó la federación”, dijo ‘Rocky’ en la salida del estadio de Matute.

Aldair Rodríguez, atacante de Binacional, no dudó en responder las declaraciones de Balboa. “Yo respeto mucho lo que pueda decir Adrián, es su punto de vista pero no estoy de acuerdo. Yo entiendo su molestia, por eso le echa la culpa a la Federación. Pero en una final los que ingresan al campo son dos equipos y la FPF no ingresa. Por ahí parte el error de su comentario”, declaró en Radio Ovación.

Rodríguez, futbolista de 25 años formado en Alianza Lima, aseguró que fue un partido duro “contra un equipo que juega bien de local” y destacó el trabajo mental del técnico Roberto Mosquera con el plantel, luego del accidente automovilístico donde perdió la vida Juan Pablo Vergara. “Convertir ese dolor en una motivación fue complicado, pero supo hablarnos para ganar el título”.

Finalmente, el exMelgar, César Vallejo y Alianza Atlético explicó que tiene varias ofertas y una de ellas es para renovar con Binacional. “En esta semana veré el tema de mi futuro. Hoy tengo una reunióN para analizar las mejores ofertas. Yo creo que va pesar la intención de lo que quiera el técnico conmigo, lo que se esté jugando el club, eso va a ser importante”, concluyó.