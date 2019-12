Bengoechea tras perder en Matute: “No me gusta esto de perder dos finales seguidas” [VIDEO]

Pablo Bengoechea atendió a la prensa luego de perder la final ante Binacional en el estadio Alejandro Villanueva. El estratega uruguayo destacó la entrega de sus pupilos y aprovechó para hacer una autocrítica tras perder dos finales seguidas.

Este domingo Alianza Lima venció 2-0 al Poderoso del Sur, sin embargo, el resultado no le alcanzó para igualar el resultado global y así forzar el tiempo extra. El director técnico victoriano dejó algunas frases en la sala de prensa de Matute.

“Cada uno hizo lo mejor por la institución, no nos alcanzó, nos faltó un gol, pero creo que los muchachos hicieron lo mejor. Gallese fue un espectador, el fútbol tiene estas cosas”.

“Pasan muchas cosas por la mente, mucho agradecimiento a los futbolistas por todo lo que hicieron y a la gente por todo el apoyo, el que nos dio en los 90 minutos y después que terminó el partido. Estoy emocionado. Uno queda destrozado por no poderle dar la alegría de la victoria, vamos a ver si en próximos eventos Alianza Lima le pueda eso a su gente”.

“A mí me encanta el grupo que tenemos porque entiendo perfectamente ese desespero por intentar hacer el gol. Nos vamos con la conciencia tranquila pero con un dolor enorme. Tenemos muchos futbolistas muy hinchas de Alianza Lima que juegan con el corazón y en algún momento dejan de jugar con la razón, pero prefiero esos hinchas que dejan todo por la camiseta y que son hinchas”.

“Queda felicitar al equipo que ganó. Durante toda la semana me emocionó el recibimiento en el aeropuerto después de una derrota dura. Conozco a muchos futbolistas hinchas de Alianza Lima y me están contagiando. La verdad es que me estoy haciendo muy hincha de la institución, ojala tenga capacidad para devolver todo lo que Alianza Lima me da. Ojalá lo pueda lograr”.