“Un año para (no) olvidar", por Josué Chávez

Durante todo el año consideré que de no salir campeón la temporada de Alianza Lima sería un fracaso. Todo equipo grande está obligado a como mínimo llegar a los Play Offs. En La Victoria invirtieron mucho en este plantel, uno muy diferente al del año pasado, con muchas variantes y jugadores convocables a la selección peruana.

El año de Alianza Lima empezó con la contratación de Miguel Ángel Russo. Después de caer en las finales 4-1 y 3-0 ante Sporting Cristal, era muy difícil que Bengoechea siga a cargo del equipo. Los blanquiazules optaron por un técnico con experiencia a nivel internacional. Campeón de Libertadores incluso. Conceptualmente fue un buen cambio, pues en el 2018 solo lograron un punto en el máximo torneo de clubes de América.

El primer semestre no fue lo que se esperaba en Alianza Lima. La Copa Libertadores 2019 terminó exactamente con el mismo saldo que en la edición anterior. Solo un punto y un gol. Alianza Lima no pudo competir. A la par, en el torneo local, las cosas tampoco iban bien. La presión alta y vértigo impuestos por Russo se fueron cayendo con el pasar de las semanas. Entre la poca capacidad para replantear partidos, no saber manejar al plantel y constantes excusas en conferencias de prensa, el DT argentino se fue por la puerta falsa.

Victor Reyes y Jaime Duarte asumieron de manera interina el primer equipo. Un plantel con una baja autoestima por los malos resultados conseguido en los primeros meses del año. La dupla antes mencionada, logró levantar la moral de Alianza Lima. Con errores y aciertos, sin ninguna duda.

Finalmente, Pablo Bengoechea retornó a Alianza Lima tras seis meses. El uruguayo tuvo el segundo semestre del año para llevar a Alianza Lima a la final y así lo hizo. Evidentemente, podremos pensar “¿Qué pasaba si dirigía el Apertura?”. Derrepente lo ganaba, tal vez no le iba bien en la Copa Libertadores y lo sacaban. Es incomprobable.

Lo único real es que Pablo Bengoechea volvió a poner a Alianza Lima en una final. A nadie le gusta perder una definición, menos si está te hace bisubcampeón y un equipo con dos años en primera da la vuelta en tu casa. Sumado a esto, es la cuarta final consecutiva que pierde el conjunto blanquiazul.

Alianza Lima venció 2-0 a Binacional en Matute, pero no le alcanzó para ser campeón nacional.

Todas las falencias que tuvo Alianza Lima fueron corregidas progresivamente desde que volvió Pablo Bengoechea el primero de julio del presente año. El despligue de los laterales se volvió en un arma letal, con el doble punta se mejoró en la creación y finalización de jugadas de gol, Cartagena y Fuentes juntos corrigieron la marca en el medio, aunque a mi gusto el equipo debería jugar con las líneas más juntas.

En una parte del Torneo Clausura llegaron a estar cinco puntos por debajo del clásico rival, pero pudieron remontar y coronarse ganadores. Tras eso, afrontaron muy bien la pequeña revancha en la semifinal ante un inofensivo Sporting Cristal.

Considero que el equipo hizo todo lo futbolisticamente necesario desde que llegó Bengoechea. Evidentemente el sinsabor es muy grande, pues un equipo que hace la mayoría de cosas bien y aún así no logra el objetivo, lógicamente estar{a muy golpeado.

Alianza Lima no puede olvidar este año porque pese a no haber logrado el objetivo, se demostró que el camino siempre se puede corregir, pero es mejor hacer las cosas bien desde un principio. Son buenos tiempos para el hincha blanquiazul, las dos finales consecutivas le dan un fuerte ingreso económico para disputará por tercer año consecutivo la fase de grupos de la Copa Libertadores. En La Victoria están obligados a armar un plantel mucho más fuerte para saldar algunas deudas como volver a campeonar y dejar una buena impresión a nivel internacional.