WWE TLC 2019 EN VIVO | Ver WWE en español Gratis por Internet | LIVE STREAMING | HOY se lleva a cabo (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Action y WWE Network) el último evento del año de la empresa más importante de lucha libre en el mundo.

Este acontecimiento luchístico se desarrollará en el Target Center desde Mineápolis, Minnesota, Estados Unidos, y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias y el resumen final con todos los resultados a través de La República Deportes.

WWE TLC 2019: ¿A qué hora empieza la cartelera?

El WWE TLC 2019 EN VIVO, que tiene programado siete enfrentamientos, de las cuales tres serán titulares y las restantes serán luchas simples y con estipulación sillas, meses y escaleras, iniciará a las 7:00 p. m. (hora en Perú). Aquí te dejamos los horarios de este último evento de la empresa de lucha libre más grande del mundo:

Honduras - 6:00 p. m.

El Salvador - 6:00 p. m.

Nicaragua - 6:00 p. m.

Costa Rica - 6:00 p. m.

México - 6:00 p. m.

Ecuador - 7:00 p. m.

Colombia - 7:00 p. m.

Panamá - 7:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington D. C., Florida, Miami) - 7:00 p. m.

Bolivia – 8:00 p. m.

Venezuela - 8:00 p. m.

Paraguay - 9:00 p. m.

Chile - 9:00 p. m.

Argentina - 9:00 p. m.

Uruguay - 9:00 p. m.

Brasil - 9:00 p. m.

*Vale precisar que el Kickoff Survivor Series 2019 será transmitido EN VIVO por las redes sociales oficiales de WWE una hora antes de la cartelera principal.

La WWE cerrará un año de muchos cambios y novedades con el evento TLC, que tendrá algunos combates atractivos como el que protagonizarán Bray Wyatt y The Miz por el Campeonato Universal.

El vigente campeón de la marca SmackDown desarrolló una rivalidad con Daniel Bryan en los últimos programas de la marca azul. Sin embargo, el retador perdió esa oportunidad y el esposo de Maryse fue el elegido para intentar quitarle la presea máxima a The Fiend.

Otra de las luchas que ha llamado la atención es la de Becky Lynch y Charlotte Flair contra Asuka y Kairi Sane por los Campeonatos en Pareja de la WWE. The Man y la Reyna han dejado de lado sus diferencias para volverse a unir como los viejos tiempos y terminar con el reinado de las Kabuki Warrios en un combate que tendrá sillas, mesas y escaleras.

Por otro lado, Roman Reings y el Rey Corbin sostendrán una pelea con las reglas características de TLC. El Perro Mayor quiere vengarse de las constantes agresiones que ha tenido por parte del ‘Lobo Solitario’ y Dolph Ziggler.

WWE TLC 2019: Repasa la cartelera del evento

Campeonato femenino en parejas de la WWE: Asuka & Kairi Sane vs. Becky Lynch & Charlotte Flair en lucha de sillas, mesas y escaleras.

Campeonato Universal: Bray Wyatt vs. The Miz

TLC match: Roman Reigns vs. King Corbin

Lucha de mesas: Rusev vs. Bobby Lashley

Campeonatos en parejas de SmackDown: The New Day vs. The Revival en lucha de escaleras.

Aleister Black vs. Buddy Murphy

The Viking Raiders decidieron lanzar un reto abierto por los Campeonatos en parejas de RAW

¿En qué canal ver WWE TLC 2019 en español?

Para poder seguir todos los pormenores de este evento de WWE en español, podrás recurrir a los siguientes canales de transmisión:

- Perú, México y el resto de Latinoamérica: Fox Action EN VIVO

- Estados Unidos (inglés): WWE Network y Fox Action

WWE TLC 2019: el análisis de Sobre las Cuerdas

El podcast de La República sobre lucha libre, ‘Sobre las Cuerdas’, analizó la cartelera de WWE TLC 2019 e indicar qué títulos podrían cambiar de manos este domingo 24 de noviembre. Escúchalo aquí.