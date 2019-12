Christian Cueva es captado jugando “pichanga” junto a Cedrón [FOTOS]

Christian Cueva no tuvo su mejor año futbolístico a nivel de clubes en el Santos FC. El volante de la selección peruana solo disputó 150 minutos en el Brasileirao 2019. No obstante, Aladino ha aprovechado sus días libres para disputar de una “pichanga” junto a sus amigos.

A través de imágenes de un complejo deportivo se puede ver a Christian Cueva disfrutar de una “pichanga” junto a Victor Cedrón, futbolista que disputó la temporada 2019 en Universidad César Vallejo.

Christian Cueva explica por qué no tuvo continuidad en Santos

“El tema con el entrenador (Sampaoli) fue muy personal. Yo con Autuori tuve una gran relación y me sorprendió su salida. Con el DT la relación no fue de lo mejor, lo que terminó destruyendo la relación. Puedo tener un entrenador al que no le pueda gustar pero el respeto hacia una persona tiene que ser para todos por igual", enfatizó Christian Cueva.

“Mi deseo es ser feliz con mi familia y ser feliz en el fútbol. Yo tengo en mi cabeza ganas de jugar al fútbol. Voy a ir a Santos a cumplir mi contrato y a convencer”, sostuvo el volante de la selección peruana.