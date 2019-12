Roberto Mosquera DT del Binacional: “Estamos mucho mejor”

Jorge Jiménez

No se sabe a qué dirección va la mirada de sus ojos. Sus lentes negros y la prominente pelada, cual “Mosca”, identifican a Roberto Mosquera, el técnico de Binacional que, con serenidad y pausa, pone nerviosos a los que quieren escuchar sus palabras a la llegada a Lima.

“Hemos dormido, hemos entrenado, nos hemos alimentado”, dice con calma. Los que esperaban una respuesta al técnico aliancista Bengoechea, opinión sobre el árbitro, la ventaja de tres goles o el caldero que será hoy “Matute” se quedaron con los crespos hechos.

Si el DT de Alianza Lima mete presión a la federación, a los árbitros y a sus propios hinchas, Mosquera es cauto y dice: “Vamos a ver a un Binacional más potenciado. El dolor no es que haya cedido por la tragedia que tuvimos, pero no vamos a convivir eternamente con él porque no tendríamos vida”, dice Mosquera, dejando a todos en la reflexión e interpretación de sus palabras, nadie pudo hacerle una repregunta.

“Llegamos un 50 por ciento mejor que el primer partido, tenemos la tranquilidad de estar físicamente bien y anímicamente. Muchas gracias”, así dejó a la prensa, sobre todo a la capitalina, que seguro hubiera buscado alimentar el morbo que en la semana generó el uruguayo Bengoechea, dolido por el arbitraje que alguna vez lo favoreció y de manera escandalosa.

Entre gritos de “¡Arriba Alianza!” y “¡Vamos Binacional!, la “Mosca” se fue al bus donde sus pupilos lo esperaban para la concentración final en Lima. Cauto, preciso, respaldando a sus jugadores pero sobre todo astuto fue el entrenador que llegó pasado medio año a Binacional, vivió lo que nunca en su carrera y que está muy cerca de coronar el título en La Victoria.

Despedida casi fría

Como el clima de Juliaca fue la despedida a Binacional. Ante las restricciones e impedimentos de acercamientos del hincha o la prensa en el gimnasio u hotel, donde estuvo Binacional, pocos fueron al aeropuerto de Juliaca a alentar a los posibles campeones.

Llamó la atención un hincha que con bandera en mano apoyó al “Poderoso” y se ganó el cariño de todos, inclusive en redes sociales. El club lo busca para darle apoyo total, se dice que sufre de sordera.