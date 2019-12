Homicidio culposo y daño material son los delitos que se le imputan a Joao Maleck. Además, el exjugador del Sevilla B de México deberá continuar en la cárcel mientras continúa el proceso legal. Y es que un juez del estado de Jalisco ha ratificado la orden de prisión preventiva en su contra.

Como se recuerda, el accidente que terminó con la muerte de las víctimas tuvo lugar en junio cuando María Fernanda Peña y Alejandro Castro, una pareja que acababa de contraer matrimonio, se dirigían a su fiesta de celebración. Cerca de las 9:00 a.m. (hora local), los recién casados fueron impactados aparatosamente por el vehículo que conducía el exjugador en aparente estado de ebriedad.

PUEDES VER Christian ‘Chaco’ Giménez se despide del fútbol profesional

La prisión preventiva en contra del joven de 20 años fue dictada por primera vez el pasado 28 de junio. Sin embargo, no satisfecho con la resolución del caso, el abogado del atleta solicitó la revisión de la medida adoptada.

Pese a los intentos de la defensa, de acuerdo a la oficina de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía General del Estado de México, la medida fue ratificada porque la defensa del jugador no pudo demostrar la existencia de un domicilio fijo ni un ingreso estable que garantice la reparación del daño que será asignada durante el proceso legal.

Cabe resaltar que, dentro del público, estuvo presente Martha Álvarez Ugena, la madre de una de las víctimas en el trágico accidente ocasionado por Joao Maleck. Esta fue la primera vez que la mujer acude a una de las audiencias en contra del jugador.

PUEDES VER Arequipeño se prepara para el Rally Dakar 2020 a disputarse en Arabia Saudita

“Puede pedir perdón, pero yo no lo voy a perdonar. A mí me mató a mi hija y a su esposo. Yo no puedo tener ningún perdón hacia él, actuó de una manera muy irresponsable”, fueron las sentidas palabras que dio la mujer al salir del recinto judicial.