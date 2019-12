LDU vs. Delfín EN VIVO vía GOL TV: sigue aquí la transmisión de la final de la Liga Pro Ecuador 2019

LDU vs. Delfín EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO chocan por la final de vuelta de la Liga Pro Ecuador 2019 HOY domingo 15 de diciembre desde las 3:00 p.m. (hora peruana y ecuatoriana), en el estadio Jocay de la ciudad de Manta. La transmisión estará a cargo de Gol TV para Latinoamérica.

Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos los goles, jugadas, tarjetas amarillas y rojas y demás incidencias.

LDU y Delfín definen este domingo al nuevo campeón de la Liga Pro Ecuador luego de empatar 0-0 en la ida. El cuadro albo buscará lograr el bicampeonato y su estrella número 16 mientras que el conjunto de Manta sueña con su primer título en su historia.

El cuadro de Pablo Repetto arrancó la final en casa con un empate sin goles donde no pudo asegurar la llave para la revancha. LDU generó pocas ocasiones de gol y el entrenador criticó el desempeño de los árbitros en el Estadio Rodrigo Paz.

“Es difícil hablar de los árbitros porque ya se ha hablado mucho, y este equipo habló siempre. Hablaron cuando les cobraron cosas en contra, pero no lo hicieron en el penal a favor de Macará (...) No tengo dudas de que este partido es el que menos se jugó en el año, prácticamente no se jugó”, expresó.

Por su parte, Delfín quiere hacer historia en Manta pues en tan solo tres años jugará su segunda final. En 2017 se proclamó subcampeón del torneo ecuatoriano tras caer contra Emelec. Con sed de revancha luego de perder la final de Copa de Ecuador, los dirigidos por Fabian Bustos saldrán por su primera copa.

Precisamente el entrenador argentino podría dejar de dirigir al Delfín la próxima temporada, puesto que, suena como posibilidad para llegar al Barcelona SC. “Estamos buscando otras posibilidades porque el profe (Bustos)tiene posibilidades de escalar a un equipo donde tenga mejores ingresos económicos", expresó el presidente del club, José Delgado.

LDU vs. Delfín EN VIVO: Horarios en el mundo

México – 2:00 p.m.

Perú – 3:00 p.m.

Ecuador - 3:00 p.m.

Colombia - 3:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D. C. y Florida) - 3:00 p.m.

Venezuela - 4:00 p.m.

Bolivia - 4:00 p.m.

Paraguay - 5:00 p.m.

Chile – 5:00 p.m.

Uruguay - 5:00 p.m.

Brasil - 5:00 p.m.

Argentina - 5:00 p.m.

LDU vs. Delfín EN VIVO: Canales en el mundo

Bolivia: GolTV

Chile: GolTV

Colombia: GolTV

República Dominicana: GolTV

Ecuador: GolTV

El Salvador: GolTV

Guatemala: GolTV

Honduras: GolTV

Internacional: Bet365

México: GolTV

Nicaragua: GolTV

Panamá: GolTV

Perú: GolTV

Estados Unidos: Fanatiz USA, GolTV Español

Uruguay: GolTV

Venezuela. GolTV

LDU vs. Delfín EN VIVO: posibles alineaciones

LDU: Gabbarini; Valencia, Guerra, Rodríguez, Ayala; Orejuela, Vega; Quintero, J. Julio, A. Julio y Martínez.

Entrenador: Pablo Repetto

Delfín: Ortíz, Perlaza, Cangá, Riveros, Nazareno; López, Piñatares, Caicedo, Burbano; Garcés y Ordóñez.

Entrenador: Fabián Bustos