El Werder Bremen fue apabullado este sábado por 6-1 ante el Bayern Múnich por la Bundesliga y Claudio Pizarro se quedó en la banca de suplentes. El ‘Bombardero de los Andes’ solo ha sumado 146 minutos en 10 partidos y no ha marcado goles en la que será su última temporada en Alemania.

Sin embargo, a sus 41 años y con pocas posibilidades de ser titular en el Bremen, Pizarro fue elogiado por Lothar Matthäus, el alemán que jugó dos etapas en el Bayer Munich y ganó un mundial (Italia 1990) en cinco participaciones. El técnico de 58 años reveló que el exfutbolista bávaro aporta experiencia y genera preocupación en los rivales cuando ingresa al campo.

“Si tienes más de 40 años, no puedes seguir el ritmo de una persona de 20 años. Sin embargo, Claudio sigue siendo importante para Bremen. No solo por su experiencia, sino también por su posición especial. Él es quien puede crear atmósfera. Es positivo para el estado de ánimo en la cabina y para los jugadores jóvenes. Y cuando entra en juego, puede que ya no sea el Pizarro de hace siete años o hace un año y medio, pero cuando está en el campo, un murmullo atraviesa el estadio y los oponentes también lo notan. Y eso también puede ser importante para un equipo”, dijo Matthäus en entrevista con el medio alemán Weser-Kurier.

“Si alguien como Pizarro entra en juego, el oponente ya lo sabe: hay alguien que siempre es peligroso en el área de penal y que sabe dónde está el objetivo. Es un arma de una manera diferente. No sobre porque aportaría velocidad al juego, pero porque aporta experiencia y crea una atmósfera positiva en la cancha. Es por eso que Claudio sigue siendo importante incluso a esta edad avanzada. Es bueno para el entrenador tenerlo en el banco como una opción y poder usarlo cuando el juego lo requiera”, agregó.

Dato: Claudio Pizarro es el segundo máximo goleador extranjero de la Bundesliga con 196 dianas.