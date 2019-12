El emotivo mensaje de Pinto: “Alianza hará valer su peso. Podemos remontar la serie”

Jorge Luis Pinto es parte de la historia de Alianza Lima al ser responsable de romper con la mala racha que el cuadro blanquiazul sufrió por 18 años al no poder campeonar, y aunque atraviesa un panorama diferente mantiene ‘cariño’ por el equipo que este domingo disputará el título ante Binacional.

Si bien, Alianza Lima tiene un encuentro difícil ante el Poderoso del Sur, el entrenador colombiano señaló que tiene las posibilidades intactas de sacar adelante el encuentro y vencer a Binacional por un marcador mayor a tres tantos.

“Voy a conectarme al internet para seguir el partido y hacer fuerza para que Alianza campeone. No es que sea imposible. Si Alianza hace su valer su peso futbolístico, ante un Binacional que está en buen nivel este año, se puede remontar. No va ser fácil, hay que tener fe. Alianza debe estar concentrado al máximo y no pestañear porque un descuido puede ser fatal”, expresó Pinto a El Popular.

Jorge Luis Pinto alentará a Alianza Lima en la final de la Liga 1 2019.

Además, el exDT de la selección de Costa Rica y Honduras señaló cuál podría ser la mejor arma de los pupilos de Alianza Lima. "No hay que volverse loco. Hay que tener la calma emocional, de saber llevar el ritmo del partido. No hay que caer en la desesperación de jugar alocadamente porque puede llevar al error”, enfatizó.

En cuanto a su compatriota Donal Millán, el estratega de 66 años Jorge Luis Pinto dejó en claro la admiración que tiene por el atacante de Binacional.

“Es un buen jugador, tiene mucho fútbol, no por algo es el conductor de Binacional. En Colombia no tuvo la suerte de mostrar su juego. Hoy está maduro y es figura en el fútbol peruano”, agregó.

Asimismo, Pinto opinó sobre el polémico videoarbitraje en la Liga 1 reconociendo que así como hay cosas a favor se encontrarán en contra. “Pienso que hay detalles del VAR que le sirve al fútbol, pero no todo es perfecto y tendrá que tener correcciones. El VAR da claridad en algunas jugadas con riesgo y a veces a los árbitros se les sale de las manos”, manifestó.

Sobre Pablo Bengoechea, Pinto manifestó que “es respetable, cada técnico tiene su estilo y con ese estilo ha llevado a Alianza a otra final. Hay que ser respetuoso de eso. Todos los estilos son buenos en la medida que rindan y produzcan”, expresó.