Alianza Lima vs. Binacional EN VIVO ONLINE GRATIS | Alianza Lima y Deportivo Binacional se verán las caras en partido por la Final de la Liga 1 este domingo 15 de diciembre del 2019.

La República Deportes realizará una transmisión del partido entre Alianza Lima vs. Binacional EN VIVO GRATIS gracias a la señal de GolPerú.

Binacional vs. Alianza Lima EN VIVO: antesala por la final de la Liga 1

El Deportivo Binacional buscará este domingo alcanzar la gloria del primer título de su historia, en el partido final de la Liga 1 de Perú que disputará frente a un Alianza Lima ansioso por concretar una hazaña que le permita revertir el 1-4 que encajó en el partido de ida y alcanzar su estrella número 24.

Los equipos de las ciudades de Juliaca y Lima definirán al ganador de la Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva del Alianza, que lucirá abarrotado por los seguidores del popular club del barrio limeño de La Victoria.

En su fortín, Alianza saldrá a buscar, cuando menos, tres goles de diferencia para emparejar la cuenta y forzar un alargue, mientras que Binacional intentará poner un cerrojo en su portería y apostar a la desesperación de sus rivales para aniquilarlos en algún contragolpe de sus hábiles atacantes.

Binacional vs. Alianza Lima EN VIVO: una final con polémica

Más allá de los estrictamente futbolístico, este partido se disputará en medio de una polémica desatada por las críticas del entrenador del Alianza, el uruguayo Pablo Bengoechea, tanto al uso del VAR en el encuentro de ida, así como a la actuación de los árbitros y los dirigentes del fútbol peruano.

Tras la goleada del pasado domingo en los más de 3.800 metros de altura de la ciudad de Juliaca, Bengoechea ha criticado repetidas veces el uso del VAR en la Liga 1, ya que determinó la expulsión de su jugador Antonhy Rosell al minuto 29 de juego.

Además de cuestionar la actuación del árbitro Michel Espinoza, y de los jueces encargados del VAR, el entrenador dirigió sus baterías contra la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y consideró una “improvisación” que se haya decidido que el encuentro de este domingo sea dirigido por el árbitro argentino Patricio Loustau.

Los dirigentes del Alianza también han dedicado la semana a presentar reclamos para pedir que se vuelva a jugar el partido de ida y para rechazar la designación de Loustau, en ambos casos por presuntas infracciones al reglamento del torneo nacional.

Binacional vs. Alianza Lima EN VIVO: Bengoechea promete ataque total

En medio de la polémica, Bengoechea reconoció que será muy difícil remontar el resultado de la ida, pero anticipó que el objetivo del Alianza será hacer un gol cada treinta minutos para así alcanzar la prórroga.

“Intentaremos jugar los 90 minutos con el mismo ritmo, después del primer gol. Vamos a seguir desde el minuto uno con todo, para tratar de descontar”, comentó el director técnico de Alianza Lima.

Binacional vs. Alianza Lima EN VIVO: ¿Dónde ver el partido por la final de la Liga 1 2019?

El partido Alianza Lima vs. Binacional EN VIVO será transmitido por la señal de Gol Perú para todo el territorio peruano.

Binacional vs. Alianza Lima EN VIVO: horario del partido por la final de la Liga 1 2019

El partido Alianza Lima vs. Binacional EN VIVO empieza a las 3:30 p.m., Colombia, Ecuador y Estados Unidos.

Binacional vs. Alianza Lima EN VIVO: Mosquera quiere salir campeón

Por su parte, el entrenador de Binacional, Roberto Mosquera, decidió que su equipo prepare el partido decisivo en Juliaca y solo llegue a Lima este sábado, tras lo cual dijo que sus jugadores están muy “ilusionados” con la posibilidad de su primer título.

“Hay una fuerte ilusión por lograr el objetivo. Como todo en la vida, no va a ser fácil, pero tampoco es algo con lo que no se pueda”, remarcó antes de recordar que fueron muy afectados por la muerte, en una accidente de tráfico, de su centrocampista Juan Pablo Vergara pocos días antes del partido de ida de la final.

Mosquera aseguró que, tras haber “jugado con el dolor que todo el país sabe”, ahora han “aprendido a lidiar con la adversidad” y están “más sueltos mentalmente” para buscar el primer título del equipo fundando en 2010 en la altura andina de la región sureña de Puno.

Binacional vs. Alianza Lima EN VIVO: alineaciones probables

Alianza Lima:

Pedro Gallese; Aldair Salazar, Carlos Beltran, Francisco Duclós; Aldair Fuentes, Rinaldo Cruzado, Luis Ramírez, Kevin Quevedo, Felipe Rodríguez; Adrián Balboa y Federico Rodríguez.

Entrenador: Pablo Bengoechea.

Binacional:

Alexander Araujo; Ángel Ojeda, John Fajardo, Eder Fernández, Jeickson Reyes; Yorkman Tello, Dahwling Leudo, Edson Aubert, Andy Polar; Aldair Rodríguez y Jeferson Collazos (Donald Millán).

Entrenador: Roberto Mosquera.