No se la juega por Universitario de Deportes. Los de Ate tienen una dura pelea en enero, afrontarán la primera fase de la Copa Libertadores 2020 con la misión de ir avanzando y clasificar a la etapa de grupos. Este tema fue comentado en Fox Sports Perú, mientras parte del panel le daba posibilidades al cuadro ‘merengue’ de ganar, Eddie Fleischman mostró su disconformidad.

Todo inició luego de que se analizara los posibles rivales que tendría el cuadro ‘merengue’ en la primera llave. Ahí podría cruzarse con Progreso (Uruguay), Carabobo (Venezuela), y una tercera opción que está por definirse entre San José de Oruro o Nacional de Postosí (Bolivia).

Teniendo en mente esto, Alan Diez lanzó la interrogante. “¿Tiene chances o no?”.

Fleischman respondió: “De llegar a la ronda de grupos, para mí, ninguna chance”. Tras su intervención sus compañeros no pudieron contener la risa.

“Para superar tres llaves, ninguna. Porque creo que no tiene el nivel de competencia suficiente. Si lo tiene para pasar la primera llave, me parece que en la segunda (llave) Corinthians, Inter de Porto Alegre, River Plate, Táchira, será difícil. Si avanzara esa segunda fase, la tercera va a ser aún más complicada. Yo no creo que tenga opciones”, defendió su posición Fleischman.

Julinho interrumpió la exposición de su compañero para preguntarle si con Gregorio Pérez, Universitario de Deportes podría reforzarse y dar pelea.

“Tú lo puede reforzar hasta un cierto nivel, pero el funcionamiento no lo encuentras tan rápido. La ‘U’ necesita competir ya”, sostuvo.