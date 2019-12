Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO | Ver Barça vs. Real Sociedad ONLINE Gratis | TRANSMISIÓN por Internet | YouTube | LIVE STREAM | Se enfrentan este sábado 14 de diciembre (EN DIRECTO vía ESPN 2, Movistar LaLiga y MiTele Plus) por la jornada 17 de la Liga Santander.

Este compromiso del fútbol español se jugará en el estadio de Anoeta (San Sebastián) y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias, las jugadas polémicas, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Real Sociedad por La Liga Santander?

La transmisión del Real Madrid vs. Espanyol EN VIVO, dos de los cuatro equipos mejores ubicados en la tabla de posiciones de la Liga Santander, empezará a las 4:00 p. m. (hora de España). Aquí te dejamos los horarios en el mundo para que no te pierdas cotejo del fútbol español:

México - 9:00 a. m.

Perú - 10:00 a. m.

Colombia - 10:00 a. m.

Ecuador - 10:00 a. m.

Estados Unidos (Miami, Florida, Washington y Nueva York) - 10:00 a. m.

Bolivia - 11:00 a. m.

Venezuela - 11:00 a. m.

Paraguay - 12:00 p. m.

Argentina - 12:00 p. m.

Uruguay - 12:00 p. m.

Chile - 12:00 p. m.

Brasil - 12:00 p. m.

La Real Sociedad, plena de moral con su cuarta plaza en La Liga y de fe en su elogiado estilo, se ve en condiciones de amargar este sábado la jornada y los días previos al Clásico a un FC Barcelona que ha sufrido en demasiadas ocasiones cuando visita San Sebastián.

Las dos últimas victorias seguidas de los blaugranas en Anoeta no ocultan las dificultades de los azulgranas cada vez que vienen a una capital guipuzcoana, en la que vivieron sus peores momentos entre 2010 y 2017, con cinco derrotas y dos empates en un balance adverso sin comparación en el resto de estadios.

“Ya veremos lo que hacemos a partir del domingo. No estamos pensando mas allá del partido de mañana. El clásico se lleva muchos titulares, pero no quiero que no descentremos mañana, porque los tres puntos ante la Real Sociedad son los mismos que frente al Real Madrid, aunque sé que es una situación especial porque es un partido aplazado”, dijo el técnico Ernesto Valverde.

Hacer que Lionel Messi sea un futbolista terrenal será el objetivo de la defensa blanquiazul, ya que el argentino hace mucho daño a los donostiarras, a los que ha marcado 15 goles, la misma cifra que logró ante los vascos Cristiano Ronaldo, y sólo en el año 2011 no le ha marcado a la Real Sociedad.

La Real Sociedad debe frenar el potencial ofensivo de los catalanes con una defensa de circunstancias, ya que Aritz Elustondo está lesionado y su sustituto, Robin Le Normand, vio el domingo su quinta amarilla y será baja por sanción.

El Barça visita el Reale Arena con el objetivo de lograr un triunfo que le permita llegar al Clásico, que disputará el próximo miércoles contra el Real Madrid, como líder de La Liga Santander.

El duelo ante el eterno rival, que librará cuatro días después en el Camp Nou, condicionará algunas de las decisiones que tome Ernesto Valverde contra la Real Sociedad.

Por ejemplo, la de darles algunos minutos a sus dos laterales titulares, Nelson Semedo y Jordi Alba, quienes llevan varias sesiones entrenándose con el grupo y que podrían recibir el alta médica tras superar sendas lesiones musculares.

Tras descansar en el último partido de la Champions League, este sábado volverán al once Marc André ter Stegen, Gerard Piqué, Sergi Roberto, Junior Firpo, Sergio Busquets y Leo Messi. También los centrocampista Frenkie de Jong y el delantero Luis Suárez, suplentes en la victoria ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza (1-2).

En Liga Santander, el FC Barcelona viene de ganar sus cuatro últimos partidos, alternando la contundencia de sus victorias como local, como el 4-1 al Celta o el 5-2 al Mallorca, con triunfos más sufridos en sus desplazamientos a Butarque (1-2) y al Wanda Metropolitano (0-1).

CON INFORMACIÓN DE EFE

¿Dónde ver EN VIVO Barcelona vs. Real Sociedad por Liga Santander?

Para poder estar al tanto de los pormenores del Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO por la Liga Santander, podrás seguirlo por los siguientes canales de transmisión:

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Perú: ESPN, ESPN Play

Bolivia: ESPN, ESPN Play

Brasil: ESPN Brasil, ESPN Play

Chile: ESPN, ESPN Play

Colombia: ESPN, ESPN Play

Ecuador: ESPN, ESPN Play

España: ESPN 2 EN VIVO, ESPN Play, Movistar La Liga, MiTele Plus.

México: SKY Sports, ESPN Play

Paraguay: ESPN, ESPN Play

Uruguay: ESPN, ESPN Play

Venezuela: ESPN, ESPN Play

Alineaciones probables del Barcelona vs. Real Sociedad por Liga Santander

Formación posible de la Real Sociedad:

Remiro; Zaldua, Zubeldia, Llorente, Monreal; Guevara, Merino, Odegaard; Portu, Willian José, Oyarzabal.

Formación posible del FC FC Barcelona:

Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Junior; Sergio Busquets, De Jong, Rakitic; Messi, Griezmann, Luis Suárez.