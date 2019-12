Real Madrid vs. Valencia EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la Liga Santander este domingo 15 de diciembre del 2019. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: DirecTV Sports a partir de las 15:00 horas (horario peruano) en el estadio ‘Mestalla’. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del partido entre Real Madrid vs. Valencia EN VIVO GRATIS gracias a la señal de DirecTV Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada del Real Madrid y Valencia, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Real Madrid busca el liderato en solitario del torneo ibérico con un triunfo en Mestalla, donde solo salió airoso en una de sus últimas cinco visitas, y llegar con ventaja al superclásico del fútbol español frente al FC Barcelona, que se desarrollará el próximo miércoles en el ‘Camp Nou’.

Valencia y Real Madrid se ven las caras en Mestalla en una de sus mejores etapas de la temporada. Los locales buscan acceder a posiciones de Champions League y los 'merengues’ convertirse en líderes en solitarios de la clasificación.

Real Madrid, al margen de su triunfo en Bélgica frente al Brujas por Liga de Campeones, llega con las buenas sensaciones del pleno de cuatro victorias seguidas en Liga.

Por su parte, el cuadro de Albert Celades encara el duelo tras haber certificado una espléndida victoria a domicilio en Holanda frente al Ajax de Amsterdam y sellar su clasificación a los octavos de la Liga de Campeones.

En estas semanas, el equipo 'che’ ha recuperado algunos elementos lesionados (Kondogbia y Rubén Sobrino), pero otros futbolistas han entrado en enfermería que sigue concurrida.

Real Madrid no podrá contar con Eden Hazard, Marco Asensio, James Rodríguez y Lucas Vázquez. Todo apunta a que en la ofensiva alba, junto al goleador Karim Benzema, regresará Gareth Bale.

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: horario del partido por la Liga Santander

El partido entre Real Madrid vs. Valencia será este domingo 15 de diciembre. Estos son los horarios del choque entre ambos elencos:

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: canales para ver el partido por la Liga Santander

Los canales encargados de realizar la transmisión del Real Madrid vs. Valencia son los siguientes:

Real Madrid vs. Valencia EN VIVO: posibles alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Militao; Casemiro o Modric, Kroos, Valverde, Isco; Bale y Benzema.

DT. Zinedine Zidane

Valencia: Jaume Doménech, Wass, Garay, Gabriel Paulista o Diakhaby, Gayà, Ferran Torres, Coquelin, Parejo, Carlos Soler, Vallejo y Rodrigo.

DT. Albert Celades