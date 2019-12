Luego de anunciar su retiro del fútbol al final de la temporada 2019-2020, Claudio Pizarro brindó una entrevista al portal de fichajes Trasnfermarket en donde habló sobre las comparaciones que le han hecho por su exitosa trayectoria en la Bundesliga y sus pocos logros con la selección peruana. El atacante no dejó pasar la oportunidad para responder a sus críticos y dejar en claro que en el Perú no todos lo ven de forma negativa.

El actual jugador del Werder Bremen aseguró que no es verdad que en el Perú todas las personas lo critiquen; además dijo que un factor importante en la construcción negativa de su imagen nació desde la prensa.

“Esto no se aplica a todas las personas en Perú, sino solo a una parte. También tiene algo que ver con la prensa. Hay personas que vieron lo que hice. Este no es el caso con algunos otros. En Alemania todo me fue muy bien. En mi país de origen, esto no se entendió porque a la selección no le fue tan bien. Esa es ciertamente una explicación”, señaló Pizarro.

En otra parte de la entrevista, el bombardero de los Andes también habló sobre los inicios de su carrera y las dificultades que tuvo para pasar en su camino a convertirse en un jugador de talla internacional. “Estaba convencido desde el principio de que tenía la calidad para ello y que podía lograr mucho. Pero también sabía que tenía que trabajar mucho para esto. Lo hice, y creo que funcionó bastante bien”, sentenció.

Por último, el jugador de 41 años señaló que luego de colgar los chimpunes le gustaría seguir involucrado con el mundo del fútbol, aunque aún no lo tiene muy claro. “Creo que puedo hacer muchas cosas en el fútbol. Seguiré haciéndolo. Eso es lo que mejor hago. Pero aún no sé qué exactamente”, finalizó.