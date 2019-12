Claudio Pizarro sobre futbolistas peruanos en Europa: “Me preocupa que apenas haya jugadores”

Claudio Pizarro ha sido certero sobre su retiro del deporte rey: cuelga los chimpunes al final de la temporada 2019/2020. Y a poco de dejar las canchas de fútbol, no es ajeno a ese peculiar azoramiento por el futuro que se le avecina a la Selección peruana, la cual no está conformada por muchos jugadores que disputan en Europa.

“Los tres (Paolo Guerrero y Jefferson Farfán) casi hemos terminado con nuestras carreras. Apenas hay jugadores peruanos activos en Europa. Eso me preocupa”, lamentó Claudio Pizaro en conversación con Transfermark.

“El futuro de las selección no parece particularmente brillante. Necesitamos jugadores que vayan al extranjero y cambien las ligas europeas. Allí puedes ver cómo es realmente el fútbol. La calidad del fútbol en Perú no es tan atla”, agrega ‘El Bombadero’.

Claudio Pizarro

Además, Claudio Pizarro habló sobre la andanada de reproches que recibió por los medios locales y acerca de las felicitaciones que abrazó en Europa por su carrera en el ‘Viejo continente’.

“En Alemania todo me fue muy bien. En mi país de origen, esto no se entendió porque a la selección no le fue bien. Esa es ciertamente una explicación”, sentenció Claudio Pizarro.