La salida de Jorge Sampaoli de Santos le dio carta libre a Christian Cueva para hablar sobre su relación con el técnico argentino. El volante nacional, quien aún tiene contrato con el cuadro brasileño, no fue tomado en cuenta por el estratega, y él contó las razones.

“Con el entrenador no fue la mejor relación. Hubo un tema personal con él, tuve que soportar muchas cosas. Esto fue personal, no tuvo nada que ver con el club, hoy por hoy lo puedo decir, no puedo entrar en detalles, pero esto fue personal. Más allá de mis temas personales, yo estaba preparado siempre para jugar. No fue únicamente que me ponga a jugar o no, no todos te van a amar como jugador, pero al menos se pide un poco de respeto, yo siempre lo tuve. Es respetable que no le puedas gustar a un entrenador, pero el respeto a la persona como ser humano debe ser primordial”, señaló ‘Aladino’ a Ovación para luego pronunciarse sobre su futuro.

“En mi cabeza está seguir jugando fuera del Perú y tener espacio en la selección. Hablé con la gente de Vallejo, con Richard Acuña, con el mismo ‘Chemo’ del Solar, son personas que me apoyaron para poder entrenar en el club, les tengo respeto y cariño, y sí hubo interés, no sé que pueda pasar más adelante”, acotó tras confesar que tiene oferta de un club de argentina.

“Se me hace difícil hablar de otros clubes ya que le tengo mucho respeto a Santos. Se han abierto posibilidades, conversé con la gente de Rosario Central, los escuché, pero habrá que esperar. Tengo que volver a Brasil para hablar con el presidente del club y ver qué piensan ellos”, finalizó.