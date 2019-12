Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO ONLINE sigue el juego por la fecha 17 de la Liga Santander 2019, HOY sábado 14 de diciembre, desde las 16:00 horas (España), 10:00 (Perú). La TRANSMISIÓN EN DIRECTO estará a cargo de ESPN 2 / Movistar LaLiga / Mitele Plus. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República Deportes ha preparado una cobertura especial para informarte minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

Real Sociedad afronta la decimoséptima jornada del torneo con la ilusión de remontar su posición tras conseguir un empate contra Real Valladolid en su último partido. Desde el inicio de la temporada, los locales han vencido en ocho de los 16 encuentros jugados hasta ahora y suman una racha de 26 goles marcados contra 18 tantos recibidos.

En el lado de los visitantes, Barcelona venció sus dos últimos partidos de la competición contra Mallorca en su campo y Atlético de Madrid fuera de casa, por 5-2 y 1-0 respectivamente, por lo que espera repetir resultado, esta vez en el feudo de Real Sociedad. Hasta la fecha, de los 16 partidos que ha disputado Barcelona en LaLiga, ha ganado en 11 de ellos con un balance de 41 goles a favor y 18 en contra.

Prestando atención en el rendimiento como equipo local, Real Sociedad ha ganado cuatro veces, ha sido derrotada en dos ocasiones y ha empatado una vez en siete partidos jugados hasta ahora, lo que significa que no está aprovechando los partidos en casa para sumar una buena renta de puntos a su bolsillo. A domicilio, Barcelona tiene un balance de cuatro victorias, tres derrotas y un empate en ocho encuentros que ha jugado hasta ahora, por lo que tendrán que ponerse serios en el duelo con Real Sociedad para llevarse la victoria.

Los dos rivales ya se habían visto las caras en el pasado en el estadio de Real Sociedad y el balance es de ocho derrotas y nueve empates para el conjunto local. A su vez, los visitantes llevan una racha de tres partidos seguidos ganando en esta competición en el estadio de Real. El último encuentro que jugaron juntos en esta competición fue en abril de 2019 y acabó con un marcador de 2-1 favorable a Barça.

Analizando su posición en la tabla clasificatoria de LaLiga, vemos que el equipo visitante está por delante de Real Sociedad con una diferencia de siete puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el cuarto lugar con 27 puntos en la clasificación. En cuanto al equipo visitante, Barcelona, se sitúa en primera posición con 34 puntos.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Real Sociedad?

- Barcelona vs. Real Sociedad en Costa Rica: 9:00 am

- Barcelona vs. Real Sociedad en México: 9:00 am

- Barcelona vs. Real Sociedad en Ecuador: 10:00 a.m.

- Barcelona vs. Real Sociedad en Perú: 10:00 a. m.

- Barcelona vs. Real Sociedad en Colombia: 10:00 p. m.

- Barcelona vs. Real Sociedad en Venezuela: 11:00 p. m.

- Barcelona vs. Real Sociedad en Bolivia: 11:00 p. m.

- Barcelona vs. Real Sociedad en Paraguay: 12:00 p. m.

- Barcelona vs. Real Sociedad en Argentina: 12:00 p. m.

- Barcelona vs. Real Sociedad en Chile: 12:00 p. m

- Barcelona vs. Real Sociedad en Uruguay: 12:00 p. m.

- Barcelona vs. Real Sociedad en España: 4:00 p.m.

- Barcelona vs. Real Sociedad en Italia: 4:00 p.m.

¿Dónde ver Barcelona vs. Real Sociedad EN VIVO Liga Santander?

Para poder seguir el partido EN VIVO Barcelona vs. Real Sociedad y te encuentras dentro de territorio español debes saber que el partido será televisado vía Movistar LaLiga / Mitele Plus. Asimismo, en la siguiente lista conoce los canales encargados que te llevarán los 90’ de juego en otros países.

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Argentina

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica Sky HD

Cuba ESPNPlay Caribbean

República Dominicana ESPNPlay Caribbean, Sky HD

Ecuador ESPN Play Sur, ESPN2 Andina

El Salvador Sky HD

Guatemala Sky HD

Honduras ESPNPlay Caribbean, Sky HD

Italia DAZN

México Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Puerto Rico ESPNPlay Caribbean

España Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus

Reino Unido LaLigaTV, Premier Player HD

Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN2 Andina, ESPN Play Sur