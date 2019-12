Alianza Lima vs. Deportivo Binacional disputan la final de la Liga 1 este domingo en Matute. Roberto Mosquera sabe que no será tan difícil manejar su ventaja de tres goles a favor, sin embargo, aclara que su plantel está completamente enfocado.

“Ahora sí estamos al 100%. En la primera final no dormimos 3 días, no entrenamos y obviamente no era nuestro mejor momento por lo que pasó con Juan Pablo Vergara horas antes del enfrentamiento”, indicó Roberto Mosquera.

PUEDES VER Cuadrangular de Ascenso: Atlético Grau y Llacuabamba son los nuevos inquilinos de la Liga 1

“Hemos entrenado y nos hemos alimentado de la manera adecuada, así que vamos a ver un Binacional más potenciado en este partido contra Alianza Lima”, señaló el técnico del Poderoso del Sur.

Alianza Lima vs. Binacional: el as bajo la manga de Roberto Mosquera

Donald Millán iría al banco en el duelo ante Alianza Lima en Matute. Sin embargo, entraría en el segundo tiempo del juego, así como lo hizo Guillermo Briceño Rosamedina en el pasado cotejo en Juliaca.

En aquel choque entre ambos equipos, Donald Millán fue el protagonista de dos asistencias y una anotación, lo que lo hizo merecedor del jugador del partido con un solo 45 minutos de fútbol.

Roberto Mosquera desearía repetir la estrategia para este juego de vuelta en ‘Matute’, y Donald Millán ya caliente en banca para generar espacios en la media cancha y crear contragolpes raudos contra la portería de Alianza Lima.