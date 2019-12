Alianza Lima vs Deportivo Binacional: Duelo de estrategias

La final de la Liga 1 tendrá sin duda alguna 24 protagonistas. Y es que la experiencia y lucidez desde el banco será fundamental para ganar el duelo que albergará mañana (3 p.m.) el estadio Alejandro Villanueva. Si bien Roberto Mosquera parte con algo de ventaja, por el resultado (4-1) en Juliaca; estos últimos noventa minutos, Pablo Bengoechea, estratega íntimo, moverá su pizarra con el objetivo de darle vuelta al marcador global.

El VAR fue el tema favorito para muchos los últimos días, pero tras la elección del argentino Patricio Loustau como árbitro principal, las aguas se calmaron para comenzar a hablar de fútbol. El ‘Profesor’ solo piensa en la goleada, tal es así que apostará por tres defensas en el fondo ante Binacional, que irá a Matute a cuidar el resultado que sacó en casa. Por ello, Aldair Salazar, Carlos Beltrán y Francisco Duclós se perfilan como titulares.

PUEDES VER Daniela Darcourt cantará este domingo en la final de Alianza Lima vs Binacional

La pareja en ofensiva estaría conformada por Adrián Balboa y Federico Rodríguez. La intención de Alianza Lima es desgastar a la defensa rival con gran volumen de ataque. A eso hay que sumarle la experiencia de Luis Ramírez en este tipo de partidos y la habilidad de Kevin Quevedo. Los íntimos tienen sus armas, aquí el once: Gallese, Aguilar, Salazar, Beltrán, Duclós, Fuentes, Ramírez, Felipe Rodríguez, Quevedo, Federico Rodríguez y Balboa.

Saldrá a jugar

Binacional tiene todo listo para dar el gran golpe en Matute. Para muchos, Roberto Mosquera deberá mover sus fichas para defender el resultado abultado a favor. No obstante, el estratega nacional habría decidido no hacer cambios en su once titular, teniendo a Donald Millán como su principal carta bajo la manga.

El mediocampista no será titular en el ‘Poderoso del sur’, pero sí tendría participación en la etapa complementaria del cotejo por el título nacional, tal como ocurrió en el Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, donde participó con dos asistencias y un gol, lo que lo convirtió en el jugador del partido.

La principal razón será que tenga mayores espacios en el medio campo y genere contragolpes rápidos para crear peligro en la portería rival.

La palabra

“Hasta que no anotemos 4 goles, no podemos manejar el partido. Tenemos que jugar los 90 minutos con el mismo ritmo. ¿El árbitro? Seguimos improvisando”.

Pablo Bengoechea, técnico de Alianza

“Merecemos el torneo y lo vamos a pelear hasta el final. La historia juzgará lo que hemos hecho. El mérito es haber cumplido con nuestra misión”.

Roberto Mosquera, técnico de Binacional