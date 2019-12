Mosquera sobre Binacional: “Cuando llegué pregunté cuántos habían campeonado y solo uno levantó la mano”

Roberto Mosquera, entrenador de Binacional, apela al buen nivel anímico de sus jugadores para ganar la final de la Liga 1 ante Alianza Lima. A solo dos días del juego, el estratega conversió con GolPerú y apuntó que su equipo pisará el campo con el ánimo tranquilo y eso será su arma para ganar el campeonato.

“Estamos preparados. Cuando llegué les pregunté cuántos habían campeonado y solo levantó la mano Alexander Araujo, quien campeonó con el 2012 conmigo en Cristal”, detalló orondo Roberto Mosquera. “Ellos saben que el momento es este, desde niño se sueña con ser campeón”, agregó el DT de Binacional.

Roberto Mosquera

Además, Roberto Mosquera dijo que “hay una fuerte ilusión por lograr el objetivo. Como todo en la vida no va a ser fácil, pero tampoco es algo con lo que no se pueda”. “Si hemos jugado con el dolor que todo el país sabe, no es que el dolor sea menos ahora, sino que hemos aprendido a lidiar con la adversidad”, puntualiza el director técnico.

Y sentencia: “Ahora estamos más sueltos mentalmente y nuestra alma está mejor también”. Para esta final entre Alianza Lima y Binacional, los de Juliaca están con una ventaja de 4-1, por lo que los ‘Íntimos’ tienen el menester de poner toda la carne en el asador si quieren levantar la copa de la Liga 1.