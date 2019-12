Alianza Lima y Binacional definirán este domingo en el Estadio Alejandro Villanueva al campeón de la Liga 1 2019. El cuadro blanquiazul perdió 4-1 en Juliana y está obligado a ganar por una diferencia de tres goles para forzar el alargue o cuatro tantos para levantar el título nacional.

Además del enfrentamiento que habrá en el césped de Matute, también se dará un vibrante duelo de técnicos entre Pablo Bengoechea y Roberto Mosquera. Julio César Uribe, ex entrenador de la selección peruana y panelista del programa Fox Sports Radio Perú, opinó sobre quién ganará el duelo de estrategas.

“No tengo duda que Pablo es, sin ninguna duda, muy inteligente. Y Roberto es tan inteligente o hasta más. Pero Pablo tiene sus jugadores, al igual que Roberto. Vamos a ver quién es el más puntual”, explicó.

En tanto, para Julio César Uribe, El Poderoso del Sur​ es el principal candidato a quedarse con el título nacional por la ventaja de tres goles conseguidas en la altura de Juliaca.

“Binacional puede perder pero tambien puede sorprender. Alianza tiene argumentos para ganar, no sé si le alcance. Para mí la llave está cerrada. Si Binacional juega de manera muy puntual, no dejando jugar y a la contra, estoy convencido que puede hacerle daño. Pero si Alianza supera esas contras y el equipo no defiende ante una agresividad del adversario encuentra el gol, no sé si se de, pero Alianza intentará”, concluyó.

La final entre Alianza Lima y Binacional está programado para las 3:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva. El recinto deportivo de La Victoria lucirá lleno después de que los hinchas blanquiazules agotaran las más de 25 mil entradas que colocaron a la venta.