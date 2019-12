Alexis Arias será el capitán del Melgar

Jorge Jiménez

A sus 24 años de edad, cumplidos ayer, Alexis Arias se siente un jugador maduro y con la condición de líder. Llevar la cinta de capitán en el 2020 sería un orgullo y una responsabilidad que asume como uno de los jugadores que iniciaría, si es que no se va a México, su sétima temporada vistiendo la rojinegra.

“Uno siempre está preparado para ser capitán. Va a ser una gran responsabilidad por el legado que ha dejado Cuesta”, declaró.

Sobre su posible partida, sostuvo: “Voy a dejar todo en manos del club y en mi representante. Hay un acercamiento al fútbol mexicano pero no me anticipo a nada. Por lo pronto estoy descansando y esperando la pretemporada con Melgar. He conversado con el profesor Bustos y me parece muy serio y profesional”, dijo Arias.

Es hincha declarado de la rojinegra y asegura que se ha formado una identidad inquebrantable con el equipo mistiano. “Siempre hay un grato recuerdo del campeonato 2015, lo digo y lo reitero que soy hincha y le agradezco mucho lo que aprendí”.

Cuenta que los más felices por sus logros son sus padres, de quienes recibe siempre amor y fuerza para seguir adelante en sus proyectos. “Ellos disfrutan más que yo cuando llego a la selección y todos les preguntan por mí. Estoy seguro que disfrutan de eso”.

Sobre la campaña de este año, dice que fue “regular” y que no es lo mismo jugar Sudamericana que Libertadores. “Igual salvamos el año pero estábamos acostumbrados a jugar el mejor torneo de Sudamérica”, refirió.

“Chaka” Arias podría llevar la cinta de capitán en el 2020 ante la partida de referentes como Zúñiga y Cuesta. Es un derecho bien ganado por su entrega, disciplina y hasta sus goles con Melgar.❖