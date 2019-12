El llamado de atención de Cindy Novoa: “El único que apoya es Edison Flores” [VIDEO]

Tras ser una de las principales gestoras en difundir el fútbol femenino en nuestro país, Cindy Novoa dejó en claro que a estas alturas todavía no tienen el apoyo esperado en el deporte rey para mujeres.

Cindy Novoa, quien además fue elemento destacable en la victoria de Universitario de Deportes al consagrarse campeón en la etapa regional en la categoría femenina agradeció el interés de uno de los jugadores de la selección peruana.

Equipo femenino de Universitario de Deportes, campeón regional.

Edison Flores es el único integrante de la bicolor en promover el deporte femenino gracias a la participación de su hermana en el equipo de Universitario, sin embargo Novoa confesó que no pierde las esperanzas de ser tomada en cuenta por los demás atletas.

“Del fútbol masculino, el único que está pendiente de nosotras es Edison Flores, en el equipo tenemos a su hermana y siempre está al pendiente, nos alienta y felicita cuando ganamos un partido. ¿Al resto? Los seguimos esperando”, expresó Cindy Novoa.

En cuanto a los esteriotipos de la sociedad que ‘alejan a las mujeres’ del fútbol aseguró que a pesar de sentirse discriminada, trata de restarle importancia.

“Todavía me siento discriminada. Nosotras entrenamos muy temprano, entonces debo ir en el bus cambiada y la gente me mira, como diciendo esta chica juega fútbol, debería hacer otra cosa. Igual no me importa es mi sueño e ignoro ese tipo de cosas”, sentenció Cindy Novoa.