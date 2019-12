Reconocido medio argentino recordó al delantero nacional Roberto ‘Malingas’ Jiménez, quien lució las camisetas de San Lorenzo de Almagro y Lanús en la temporada 2007 del fútbol ‘gaucho’.

Malingas Jiménez salió campeón en el mismo año (2007) con la equipación del ‘cuervo’ y el ‘granate’. Pese al poco recorrido en el balompié argentino, el ariete nacional se le consideró un amuleto por haber salido galardonado en los dos equipos que vistió.

En una entrevista para el diario Olé de Argentina, Roberto Jiménez declaró que vive dedicado a su nuevo trabajo de cultivo de chacra, pero espera regresar pronto a los campos de juego.

“Laburo en el campo, en mi chacra. Con mi gente hacemos toda la cosecha de limones y mango de exportación. Me ocupo de los cuidados de las tierras. El último invierno la pasamos mal porque una tormenta arrasó con todo, pero hoy ya lo pudimos recuperar”, manifestó Malingas Jiménez a Olé.

Al ser consultado sobre si sigue ligado al fútbol, el ex Alianza Atlético de Sullana contó que por ahora organiza “todo tipo de eventos deportivos municipales”.

“Este año nomas no jugué porque quedé libre y no acordé con ningún equipo. Sin embargo, hoy en día me encargo de organizar todo tipo de eventos deportivos municipales. Hago academias, maratones. Todo lo que sea relacionado con el deporte”, acotó el ariete peruano.